Tai nạn do bất cẩn, một bé gái bỏng nặng

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, tối 26-6, bà Đặng Thị Phước (56 tuổi) xách can dầu (loại 5 lít) lên châm đèn dầu trên bàn thờ. Do bất cẩn, bà Phước làm rơi chiếc đèn và can dầu làm lửa bùng cháy dữ dội. Cháu Trần Nguyễn Bảo Trâm (hai tuổi) đang nằm chơi cạnh đó bị lửa táp, gây bỏng 42% cơ thể. Bà Phước cùng anh Trần Hưng Bửu Ân (cha bé Trâm) cùng lao vào dập lửa cũng bị bỏng sâu.

Cả ba nạn nhân đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV Đà Nẵng.

Theo các bác sĩ, anh Ân và bà Phước bị bỏng 10% cơ thể, không nguy hiểm đến tính mạng, riêng bé Trâm hiện đang rất nguy kịch.

T.TÀI