Tai nạn giao thông nhìn từ bệnh viện - Bài 2: Sống cũng thành gánh nợ!

Ngoài tử vong, TNGT làm cho nhiều người phải sống thực vật, tàn phế và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thế nhưng hiện biện pháp xử lý đối với người gây ra TNGT còn khá nhẹ. Ý kiến đánh giá của các chuyên gia đầu ngành về cấp cứu và điều trị chấn thương do TNGT khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Mũ bảo hiểm không làm giảm TNGT

Bác sĩ (BS) Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết Nghị định 32 của Chính phủ quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy ra đời vào cuối năm 2007 giúp giảm số vụ TNGT, các trường hợp chấn thương sọ não và tử vong trong hai năm tiếp theo. Tuy nhiên, các năm sau đó TNGT tăng trở lại.

“Tại khoa Cấp cứu, 6-7 năm về trước, TNGT chiếm 40%, còn bây giờ là 23%. Nhìn trên tỉ lệ thì thấy TNGT giảm rõ rệt nhưng thực chất không giảm chút nào. Trước đây mỗi ngày có 45-50 ca trong 270 cấp cứu, còn giờ là 70-80 ca trong 320-350 ca cấp cứu/ngày. Bản thân mũ bảo hiểm không làm giảm TNGT mà nó được trang bị để đảm bảo hộp họ, đảm bảo mạng sống” - BS Ái nói.

Chấn thương nào nặng nhất?

Theo BS Ái, điểm chung nhất của TNGT là uống rượu, phóng nhanh, vượt ẩu. Tại khoa Cấp cứu chủ yếu tiếp nhận chấn thương đầu, tay chân, cơ xương khớp và ngực bụng (dễ tử vong). Trong đó chấn thương sọ não là dễ tử vong nhất. “Trước đây BS trực ngoại thần kinh làm việc thâu đêm suốt sáng, còn giờ là BS chỉnh hình cực nhất” - BS Ái nói.

Chấn thương gãy xương nào nặng nhất? Đó là chấn thương gãy khớp vai làm giãn, đứt đám rối thần kinh cánh tay và làm cánh tay liệt luôn (đám rối thần kinh có 16 dây mỗi bên vai, trong đó có một dây xuống tay). Theo BS Nguyễn Vĩnh Thống, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình BV Chợ Rẫy, đó là tai họa, nếu mổ phục hồi thì chỉ được 20%-30%.

Phần lớn nạn nhân TNGT đều trẻ, đang tuổi sung sức của cuộc đời. Ảnh : DUY TÍNH

Chấn thương sọ não: Phổ biến 15-45 tuổi

Theo PGS-TS-BS Dương Minh Mẫn, Trưởng khoa Chấn thương sọ não BV Chợ rẫy, 60% nạn nhân bị chấn thương sọ não ở độ tuổi 15-45 (80% nam giới). Đây là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, khi họ bị chấn thương sọ não, không những gia đình mất đi trụ cột kinh tế, tinh thần mà còn phải chi trả viện phí, bỏ công chăm sóc nuôi dưỡng… “Chấn thương sọ não đã và đang để lại nhiều di chứng. Nó khiến bệnh nhân phải chịu đời sống thực vật, yếu liệt tay chân, mù mắt, rối loạn tâm thần, nhức đầu, chóng mặt kéo dài” - PGS Mẫn cho biết.

Tán gia bại sản

Với những trường hợp chấn thương gãy xương, được giữ lại xương là điều may mắn. Tuy nhiên, với người bị gãy xương thì khó lành lặn như trước, chức năng và khả năng lao động giảm rõ. “Họ không chết nhưng gia đình phải bán nhà cửa, đất đai…, chi phí từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để chăm sóc người thân, gia đình kiệt quệ” - BS Thống cho biết.

“Chưa ai tính thiệt hại về kinh tế do TNGT nhưng chắc chắn nó rất lớn, ai cũng có thể thấy được. Đó là chưa kể sự tổn hại tinh thần cho cả bệnh nhân và gia đình. Có người nhìn bên ngoài rất bình thường nhưng họ mang sang chấn tâm lý nặng nề. Hơn nữa, nếu bệnh nhân sống thực vật thì gia đình phải gánh nhưng nếu người bị tai nạn là trụ cột thì gia đình lấy gì gánh?” - BS Ái cho biết thêm.

BHYT không nên chi trả cho người uống rượu, chạy ẩu

PGS Mẫn đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền tác dụng bảo vệ của mũ bảo hiểm khi đi xe máy và nâng cao ý thức chấp hành và tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông cho người dân.

Theo BS Thống, do việc xử lý lái xe uống rượu gây tai nạn chưa đủ mạnh nên cơ quan, xí nghiệp cần xem xét có nên ký hợp đồng tiếp với đối tượng này hay không. Việc BHYT chi trả cho người bị TNGT là tốt nhưng với người uống rượu, chạy ẩu gây tai nạn thì nhất quyết không chi trả.

“Hằng năm, số người tử vong do TNGT bằng một sư đoàn. Chúng tôi nhìn TNGT là một thảm họa, đi đâu cũng thấy TNGT” - BS Ái chia sẻ. Cũng theo BS Ái, về khách quan, TNGT là do giao thông đường sá, hạ tầng, điều kiện giao thông, trang thiết bị, mũ bảo hiểm… không tốt. Còn về chủ quan là ý thức đảm bảo an toàn lưu thông, văn hóa giao thông. “Sau một ngày làm việc, ai cũng muốn về nhanh đón con, ai cũng nóng vội muốn thoát khỏi cảnh kẹt xe… Việc tuân thủ giao thông là bảo vệ tính mạng mình trước, sau đó là cho người khác. Điều này toàn xã hội phải được giáo dục, chú ý giáo dục ngay từ trong nhà trường, trong đó báo chí đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề tuyên truyền này” - BS Ái nói.

Những con số biết nói - 20 ca TNGT/ngày. Nhiều nhất là gãy đùi, cẳng chân, vai… nhưng mức độ phức tạp hơn trước rất nhiều; 60% người bị TNGT kiểu này đều uống rượu bia đi xe máy. (Số liệu từ khoa Chấn thương Chỉnh hình BV Chợ Rẫy) - Chi phí sau khi bị chấn thương sọ não: Một ca chấn thương có máu tụ nội sọ, dò dịch não tủy phải điều trị 56 ngày, chi phí hơn 53,5 triệu đồng. Đây chỉ mới là viện phí thời gian có hạn, còn sau khi xuất viện, phải điều trị di chứng cả đời. - Một ca chấn thương gãy xương rẻ nhất là 10 triệu đồng/lần điều trị (chỉ gãy một xương). Đa số từ 60 đến 100 triệu đồng, có ca đến vài trăm triệu đồng vì phải dùng nhiều dụng cụ, thuốc đắt tiền. Có trường hợp bị gãy xương chân xong bị viêm xương. Mỗi lần mổ tốn vài ba chục triệu đồng nhưng mổ 3-4 lần chưa chắc đi được nên gia đình đến xin BS đoạn chi để mang chân giả chứ để đôi khi còn mất mạng. Trường hợp khác bị xe cán đứt da bàn chân, các BS đã lấy da lưng ghép vào. Nhìn bên ngoài thì đẹp nhưng hễ đặt chân xuống đi là lở loét, sau nhiều lần bệnh nhân cũng xin cắt bỏ luôn. BS NGUYỄN VĨNH THỐNG,

Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình BV Chợ Rẫy

DUY TÍNH