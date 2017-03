Tai nạn sinh nở ở Quảng Ngãi đều có lỗi bác sĩ

Đối với các bác sĩ, nữ hộ sinh trực tiếp nhận, theo dõi, điều trị ba trường hợp xảy ra tai biến nói trên, ngành y tế Quảng Ngãi đã kiểm điểm và giải trình sự việc, xem xét kỷ luật đối với hai nữ hộ sinh và ba bác sĩ.



Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Quảng Ngãi sẽ có các hình thức kỷ luật đối với các y bác sĩ liên quan.Sở Y tế cho rằng nguyên nhân dẫn đến các tai biến sản phụ nói trên là do năng lực chuyên môn của một số bác sĩ, nữ hộ sinh còn hạn chế.



Bác sĩ, nữ hộ sinh trực tiếp theo dõi, điều trị chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong quá trình khám bệnh, theo dõi diễn biến, điều trị.



Cụ thể, trường hợp trẻ sơ sinh con sản phụ Trần Thị Vân Anh (30 tuổi) tử vong được kết luận là do suy hô hấp nặng không hồi phục và hít phân su, thai nhi già tháng độ II: bác sĩ đã có tắc trách không thực hiện siêu âm sản phụ, cho chỉ định đo biểu đồ tim thai - cơn gò trên màn hình nhưng không đọc kết quả theo dõi, trong khám lâm sàng chưa ghi nhận các triệu chứng cụ thể (cơn gò, tim thai).



Đặc biệt, lúc 4g30 ngày 21-6, nữ hộ sinh mời bác sĩ khám bệnh thì đến 6g bác sĩ mới khám bệnh. Khi đó, bác sĩ có ghi nhận ối vỡ không rõ màu và các triệu chứng khác nhưng lại không cho kiểm tra siêu âm, đo biểu đồ tim thai - cơn gò và bác sĩ trực không báo cáo diễn biến bệnh cho bác sĩ trưởng ca trực. Còn bác sĩ trưởng ca trực chưa thực hiện khám bệnh nhân mới theo quy định.



Trường hợp cả mẹ lẫn con sản phụ Lê Thị Hương tử vong hồi tháng 4, kết luận cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do nhồi máu phổi. Khi nhập viện, nữ hộ sinh theo dõi chăm sóc không sát nên không phát hiện kịp thời diễn biến bệnh để báo bác sĩ.



Các bác sĩ ca trực này đã không phát hiện và ghi nhận được bệnh lý tim mạch của sản phụ nên không tiên lượng chính xác và đưa ra biện pháp can thiệp hiệu quả, dẫn đến tai biến và tử vong của sản phụ.



Sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (39 tuổi) tử vong ngày 30-4, bác sĩ điều trị đã không theo dõi tình trạng diễn biến của sản phụ trong suốt thời gian khá dài: nhập viện lúc 8g ngày 21-4, đến 20g ngày 22-4 nhưng bác sĩ trực khám và theo dõi chỉ một lần. Các bác sĩ đã không phát hiện các dấu hiệu suy thai của sản phụ như biểu hiện tim thai chỉ còn 110-120 lần/phút, huyết áp sản phụ tăng 160/90 mmHg, tim thai khó nghe, sản phụ đau vết mổ cũ, nước tiểu qua sonde có màu đỏ (có dấu hiệu vỡ tử cung, có tổn thương bàng quang)... nhưng các bác sĩ vẫn ghi nhận “nứt vết mổ cũ”.



Đến khi được mổ lúc 5g50 ngày 23-4 là chậm so với diễn biến và tình trạng của sản phụ. Theo Sở Y tế, hồ sơ bệnh án của sản phụ Hạnh có dấu hiệu sửa chữa. Sở Y tế đã chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện làm rõ.



Theo PHÚC LONG (TTO)