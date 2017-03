Tại sao ngày càng nhiều ca song sinh dính liền?

Cặp song sinh dính liền Jesus và Emanuel

Các trường hợp song sinh dính liền ngày nay liên tục xuất hiện trên mặt báo và thực trạng này không phải do tình cờ. Khả năng giữ cho trẻ nhỏ chào đời với các khiếm khuyết sau khi sinh tiếp tục sống ngày nay đã được cải thiện, cũng như khả năng lan truyền của tin tức về một ca sinh bất thường, dù ca sinh đó ở bất cứ nơi nào trên thế giới.



Marc Hartzman, một chuyên gia về những thành công giải phẫu và tác giả của cuốn "American Sideshow", cho rằng những trường hợp như vậy - dù vẫn còn khá hiếm - đang ngày càng trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.



"Cứ như là cứ hai tuần lại có một trường hợp vậy", Hartzman cho biết. "Bạn không còn nghe nhiều về những người không tay hoặc mắc chứng người sói. Tất nhiên, điều đó hiếm hơn".



Hồi đầu năm nay, Sueli Ferreira, 27 tuổi, đã hạ sinh một đứa trẻ hai đầu ở bang Paraiba, Brazil, nhưng em bé này đã chết vài giờ sau đó do thiếu oxy cho một trong hai chiếc đầu.



Ngoài ra, có những trẻ dính liền được sinh ra ở Chicago, Trung Quốc và Chile, theo trang web Emaxhealth.com.



Tổng cộng, số cặp song sinh dính liền xảy ra với tỷ lệ 1/200.000 ca sinh, theo các ước tính của trường Đại học Maryland.



Bác sĩ James Goodrich, một nhà giải phẫu thần kinh nhi khoa tại Trung tâm Y tế Montefiore ở New York, cho biết, dược phẩm hiện đại ngày nay mang lại các bé song sinh dính liền cơ hội tốt hơn để sống sót và truyền thông hiện đại cũng quan tâm hơn đến những trường hợp như vậy.



"Ngày trước, trẻ song sinh dính liền bị coi là quái vật, và ảnh của các em được in trên những tấm bưu thiếp", Goodrich nói. "Còn ở thời đại Internet. thật khó mà giấu nhẹm đi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng làm tốt hơn trong việc giữ cho các em tiếp tục sống".



Goodrich nêu ra một số trẻ song sinh dính liền chào đời ở Philippines và các em có thể sống sót một khi được tiếp cận thuốc trợ giúp cho tim của các em.



"Chứng suy tim là mối quan ngại lớn nhất ở nhiều trường hợp. Một bé sẽ bị giảm huyết áp và bé kia cũng vậy, thế nên các em cần dựa vào thuốc để cơ thể hoạt động bình thường trước khi phẫu thuật được cân nhắc".



Theo bác sĩ Goodrich, tim hiện nay là mối lo chính đối với ca song sinh Jesus và Emmanual, bởi vì mỗi bé có bộ não riêng và tủy sống riêng nhưng lại chung tất cả các cơ quan khác, trong đó có tim, phổi và gan.



"Một trái tim có thể xử lý được hai bộ não, nhưng điều đó không phải dễ dàng", Goodrich nói thêm. "Não cần rất nhiều máu. Những gì thường xuyên xảy ra là có một bộ não trội hơn, và khi bạn không thể tách rời, chỉ bộ não trội hơn sống được".

Theo Thanh Hảo (VNN / Huffington Post)