Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may

Đây là một chương trình xã hội, từ thiện có ý nghĩa lớn nhằm mang đến cơ hội chữa trị và hòa nhập cộng đồng cho các em nhỏ không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục do dị tật bẩm sinh hoặc tai nạn. Với mục đích là cầu nối giữa các trẻ em không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục với các cơ sở y tế, chương trình mong muốn sẽ tạo cơ hội cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu thế giới, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tại Việt Nam, cũng như những tổ chức, cá nhân liên quan, mở ra một kênh thông tin hữu ích trong việc tư vấn, hỗ trợ khám chữa bệnh nhằm điều trị và khôi phục bộ phận sinh dục cho những trẻ em không may.

Chia sẻ tại buổi họp báo, chị Trần Mai Anh bày tỏ, trong 4 năm tìm kiếm thông tin chữa trị cho cháu Thiện Nhân, chị đã được tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh thương tâm của các cháu bé bị tổn thương bộ phận sinh dục như: cháu Tâm ở Đồng Nai bị bẩm sinh không có bộ phận sinh dục, hay cháu Danh ở Khánh Hòa bị tàu hỏa cán mất chân trái và bộ phận sinh dục, cháu Trường ở Hưng Yên bị giật điện cao thế làm cụt cả hai tay và mất bộ phận sinh dục. Do vậy, với mong muốn có thể giúp đỡ các “bạn đồng cảnh ngộ” với Thiện Nhân, cũng như chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình các bé, chị Trần Mai Anh và ông Greig Craft- cha nuôi của cháu Thiện Nhân đã quyết định đề xướng ý tưởng trên.

Ý tưởng đó được bác sĩ chuyên khoa hàng đầu thế giới là Dr. Robeto Decastro, người đã cùng ê kíp bác sĩ tại Ý bước đầu tái tạo thành công bộ phận sinh dục cho cháu Thiện Nhân và BS Tuệ Đình tại Bệnh viện Trẻ em Texas, Mỹ hiện đang theo dõi, tư vấn việc chữa trị cho cháu Thiện Nhân, hết sức đồng tình và ủng hộ.

Để mở đầu cho việc tham gia vào chương trình giàu ý nghĩa nhân văn này, vào ngày 15 – 8 tới, Dr Robeto Decastro sẽ sang Việt Nam khám bệnh và tư vấn việc chữa trị cho một số trẻ em không may. Cùng với đó, tại Đại học Y khoa Hà Nội, Dr Robeto Decastro cũng sẽ có buổi thuyết trình về công trình tái tạo bộ phận sinh dục đang rất được giới y khoa quốc tế quan tâm.

Theo TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường đại học Y khoa Hà Nội, ban lãnh đạo nhà trường đang cùng với Dr Robeto Decastro tích cực chuẩn bị cho chương trình trên và bệnh viện của trường đại học Y Hà Nội sẽ là nơi thực hiện các ca phẫu thuật cho những cháu bé không may mắn bị mất bộ phận sinh dục. Ông Greig Craft cho rằng, việc triển khai chương trình ý nghĩa trên có thể đưa Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực về tái tạo bộ phận sinh dục trẻ em. Cho tới nay đã có 10 gia đình có trẻ nhỏ không may mắn bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục đăng ký tham gia chương trình trên.

