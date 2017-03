Tạm đóng cửa trường vì dịch tay chân miệng

Bác sĩ Lê Minh Hùng, Phó phòng Nghiệp vụ Sở Y tế TP.HCM cho biết do trường này chỉ có 3 lớp nhưng lớp nào cũng có học sinh mắc bệnh tay chân miệng nên phải cho tất cả các em nghỉ ở nhà để tránh lây lan.



Được biết, cơ sở 3 của Trường mầm non 15 có hơn 170 học sinh. Do có khoảng 7 - 8 học sinh mắc bệnh tay chân miệng nên ngày 18.9, toàn bộ học sinh của trường được thông báo nghỉ học. Ngày 27.9 học sinh ở sẽ đi học bình thường trở lại. Trường học hiện đang được khử khuẩn hằng ngày.



Bác sĩ Hùng cho biết do vừa vào năm học nên dịch tay chân miệng xảy ra ở một số trường mầm non. Có một vài trường chỉ có 1 - 2 ca mắc bệnh và được điều trị tại nhà, học sinh khác không phải nghỉ học.



Bác sĩ Hùng cho rằng khi trẻ bị sốt, phụ huynh không nên cho trẻ đến trường mà mang đến bệnh viện để theo dõi. Dấu hiệu của trẻ nhiễm tay chân miệng là sốt, mệt mỏi, xuất hiện bọng nước trong họng, tay hoặc chân…





Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, từ tháng 8, tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng lên, đặc biệt là thời điểm bắt đầu năm học mới. Số trường học có từ 2 ca bệnh trở lên tăng bình quân từ 40 trường (tháng 3 - 4) đến hơn 80 trường vào tháng 8.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM có hơn 7.400 ca mắc bệnh tay chân miệng và có 6 ca tử vong.

Đầu tháng 9, Sở Y tế đã ký kết liên tịch với Sở GD-ĐT đề nghị các trường tăng cường công tác truyền thông cho phụ huynh về dịch bệnh; giám sát để phát hiện trẻ bệnh ở trường, lớp; thực hiện các biện pháp chống dịch; vệ sinh hằng ngày, khử khuẩn mỗi tuần…