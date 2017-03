Tạm ngừng sử dụng vaccine “5 trong 1”

Trước đó, tại một số tỉnh, thành, nhiều trẻ em tử vong sau khi tiêm loại vaccine này do Công ty Berna Biotech Korea Corporation (Hàn Quốc) sản xuất.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho hay: “Cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân do vaccine hay do cơ địa của trẻ khi tiêm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho trẻ em và để tránh xảy ra những trường hợp tử vong đáng tiếc, Cục quyết định yêu cầu tạm dừng sử dụng vaccine Quinvaxem inj”.

Theo thông báo trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu văn phòng đại diện Công ty Berna Biotech Korea Corporation tại Việt Nam phối hợp với cơ sở nhập khẩu, cơ sở phân phối phải gửi thông báo tạm ngừng sử dụng tới những nơi phân phối, sử dụng vaccine Quinvaxem inj; đồng thời yêu cầu các đơn vị bảo quản theo đúng điều kiện quy định ghi trên nhãn của vaccine. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu văn phòng đại diện Công ty Berna Biotech Korea Corporation tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về tình hình nhập khẩu, quá trình phân phối và sử dụng vaccine Quinvaxem inj về Cục Quản lý Dược và Cục Y tế dự phòng trước ngày 15-5.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và Ban Quản lý dự án tiêm chủng mở rộng các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng vaccine thực hiện thông báo này.

AX