Tắm nước lạnh bị nổi mề đay?

BS Võ Thị Bạch Sương, phòng chăm sóc da, bệnh viện đại học Y dược TP.HCM: Ngoài các nguyên nhân từ thực phẩm, thuốc, các loại huyết thanh chữa bệnh, vắcxin, nhiễm siêu vi (hay vi trùng, ký sinh trùng, nấm...), tiếp xúc nọc độc côn trùng, hít các kháng nguyên theo đường hô hấp, sau các bệnh hệ thống, bệnh nội tiết, ung thư… thì mề đay còn có thể phát khởi do xúc cảm, do đè ép (mặc quần áo chật...), do tiếp xúc nước nóng hoặc lạnh, hoặc do tiếp xúc ánh sáng mặt trời… Nhóm được kể sau cùng gọi là nguyên nhân vật lý. Qua mô tả, nhiều khả năng bạn bị nổi mề đay do tắm nước lạnh. Nếu thấy ngứa nhiều, nổi đỏ da nhiều… bạn có thể uống các thuốc giải dị ứng (antihistamine) có bán tại nhà thuốc. Thuốc sẽ giúp bạn hết ngứa, hết nổi phát ban ngoài da. Tuy nhiên, muốn tránh tái phát, bạn chỉ nên tắm nước ấm thôi và tránh chà xát, kỳ cọ nhiều. Nếu bệnh vẫn không thuyên giảm, bạn nên đi khám sớm.Theo SGTT