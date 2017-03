Tăng cường kiểm dịch y tế để ngăn chặn dịch bệnh SARS mới

Theo Liên Châu (TNO)

Theo đó, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào VN. Đặc biệt, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần được khám cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế lây lan của bệnh.Kiểm dịch y tế cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu trong kiểm tra giám sát người, phương tiện vận tải và hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu qua cửa khẩu.Theo ông Dương, do lưu lượng người vào VN qua các cửa khẩu lớn nên nguy cơ vi-rút này xâm nhập vào VN là rất cao. Chủng vi-rút corona mới mặc dù chưa xác định lây trực tiếp từ người sang người nhưng vi-rút này được đánh giá là nguy hiểm.Bệnh nhân viêm hô hấp cấp do chủng vi-rút corona mới có thể tử vong do suy hô hấp, suy thận.Viêm đường hô hấp cấp có biểu hiện như ho, sốt, khó thở.Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chủ động bố trí khu vực cách ly, các yêu cầu về chuyên môn sẵn sàng cho tiếp nhận trong tình huống có bệnh nhân.