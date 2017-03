Tạo “của quý” từ da tay

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đang thực hiện một ca phẫu thuật tái tạo dương vật



Ác mộng

Bảo đảm tiểu tiện và sinh dục

Nhiều người sau tái tạo đã có con Việc khâu nối các mạch máu nhỏ rất phức tạp nên một “của quý” mới được tạo hình thành công sẽ mất khoảng 10 giờ bằng phương pháp vi phẫu. Theo TS-BS Nguyễn Hồng Hà, các ca tạo hình dương vật mà bệnh viện thực hiện đến nay đều thành công, khả năng sinh hoạt tình dục trở lại bình thường, độ hưng phấn và cảm giác tương đối thật. Nhiều trường hợp sau tái tạo đã có con.

Bị luồng điện cao thế phóng thẳng vào người, H.N.N (28 tuổi, ngụ Thái Bình) bị phỏng toàn thân. Lúc ấy, anh đã có vợ và một con gái. Điều khiến N. suy sụp tinh thần là khi biết tai nạn đã làm hỏng mất “của quý”. Anh tìm đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).ThS-BS Đào Văn Giang, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt Bệnh viện Việt Đức, cho biết khắp người bệnh nhân N. chằng chịt sẹo, chỉ còn lại khuôn mặt và một phần da nguyên vẹn ở cánh tay trái. Các bác sĩ đã quyết định sử dụng da và tổ chức dưới da cẳng tay của N. để cuộn thành hình dương vật, sau đó dùng kỹ thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh.Sau 10 ngày tạo hình, sức khỏe N. tiến triển tốt, dương vật mới đã sống cùng cơ thể. Sau 3- 6 tháng để các vết khâu nối liền sẹo, bệnh nhân sẽ được độn sụn sườn hoặc chất liệu nhân tạo nhằm bảo đảm chức năng cương cứng của dương vật. Do 2 tinh hoàn của N. vẫn còn nguyên vẹn nên dương vật sau tái tạo không những bảo đảm chức năng sinh lý, tiểu bình thường mà còn bảo đảm quan hệ để sinh con.TS-BS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt Bệnh viện Việt Đức, cho biết trước trường hợp này, các bác sĩ cũng đã tái tạo dương vật cho một thanh niên 18 tuổi bị mất toàn bộ “của quý” và da vùng bụng, đùi do tai nạn giao thông. Bệnh nhân này đã xuất viện, bộ phận sinh dục mới hòa nhập tốt với cơ thể.Có nhiều nguyên nhân khiến “của quý” bị hủy hoại. Thường gặp nhất là bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bị cắt do ghen tuông, bị động vật cắn, bị cắt bỏ sát gốc do ung thư, ung thư tiền liệt tuyến.Theo TS Hà, lý do hầu hết quý ông đề nghị tái tạo dương vật thường là vì mặc cảm, tự ti, đau khổ khi phải tiểu tiện và mất chức năng tình dục. Với nhiều người đàn ông thì đây là ác mộng gây chấn thương lớn về tinh thần. Vì thế, việc tái tạo bộ phận sinh dục rất ý nghĩa với họ.“Không phải trường hợp nào bị mất dương vật cũng được chỉ định làm lại. Với bệnh nhân tâm thần không ổn định, đã từng tự cắt dương vật của mình hoặc những người quá lớn tuổi thì sẽ phải cân nhắc.Hơn nữa, đây cũng là kỹ thuật khó, dù tỉ lệ thành công trên 90% nhưng vẫn có phần rủi ro. Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 20- 30 người có nhu cầu nhưng chỉ khoảng 60% được thực hiện”- BS Hà chia sẻ.BS Giang cho biết lâu nay, các cơ sở y tế thường dùng các chất liệu tạo hình “của quý” tại chỗ, tức là sử dụng da vùng bụng, bẹn hoặc đùi cuộn lại thành ống da rồi chuyển sang làm dương vật.Tuy nhiên, có những trường hợp vùng da tại chỗ cũng bị hủy hoại thì phải lấy da từ các vùng khác của cơ thể. Với phương pháp mới ứng dụng vi phẫu thuật thì có thể chuyển vạt da từ nơi khác để tạo hình dương vật. Một trong những vạt da được sử dụng khá phổ biến là vạt da cẳng tay. Ưu điểm của vùng da cẳng tay là da và các tổ chức dưới da đủ để tạo hình cả dương vật và niệu đạo trong một phẫu thuật, mạch máu cũng đủ khỏe để nuôi sống dương vật mới nên bảo đảm chức năng tiểu tiện và sinh dục.Theo Ngọc Dung (NLĐ)