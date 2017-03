Tập thể thao khi mang thai có an toàn không?



Những nghiên cứu được thực hiện trong mười năm liền đã cho thấy thể thao khi mang thai không chỉ mang lại sức khoẻ cho thai phụ, mà còn mang đến những lợi ích lâu dài cho em bé sau này. Những em bé được sinh ra bởi những phụ nữ chăm tập thể thao khi mang thai thường có cơ thể cân đối hơn, đối phó với mọi tình huống giỏi hơn những em bé khác. Một phần lý do là vì thai phụ chăm tập thể thao có nhau thai to hơn và khoẻ mạnh hơn các thai phụ khác, điều này giúp cho việc luân chuyển các chất dinh dưỡng vào thai nhi dễ dàng hơn.



Nên bắt đầu tập thể thao vào giai đoạn nào của thai kỳ?



Nên tập ngay từ khi bạn có ý định mang thai, nếu bạn vốn là người hay tập thể thao, việc này rất tốt vì nó sẽ khiến cho thai kỳ của bạn dễ chịu hơn. Đừng chờ đến những tháng cuối mới tập, vì thời điểm này, việc tập thể thao rất khó do thai nhi đã quá lớn. Nếu đã bắt đầu tập, bạn nên tập thường xuyên, tập không thường xuyên có thể làm giảm lượng oxy tới thai nhi. Bạn có thể chọn rất nhiều môn thể thao nhẹ nhàng, và quan trọng là bạn phải hỏi kỹ ý kiến của bác sĩ cũng như huấn luyện viên thể thao để có được bài tập phù hợp nhất, đừng tự ý tập nhé.



Bao giờ nên dừng tập?



Bất kỳ lúc nào bạn thấy cơ thể có những triệu chứng không ổn như các cơn đau kéo dài: đau cơ khung chậu, đau ngực, các cơn đau bất thường của dạ con; hay có chất dịch hoặc máu bất thường chảy ra từ âm đạo. Đặc biệt, với những phụ nữ được bác sĩ chỉ định cần nghỉ ngơi nhiều và nằm bất động, phải dừng tập thể thao ngay và tuân thủ chặt chẽ theo chỉ dẫn của bác sĩ sản khoa.



Có phải tập các môn thể thao dưới nước là an toàn nhất cho thai phụ?



Các môn thể thao dưới nước mang lại cảm giác rất dễ chịu và nhẹ nhàng với phụ nữ mang thai. Nước nâng đỡ cơ thể, giảm cảm giác nặng nề của việc mang thai. Đặc biệt vào mùa hè, nước sẽ giúp cho cơ thể thai phụ cảm thấy mát mẻ thoải mái hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên dành thời gian để tập những môn thể thao trên cạn để cân bằng cảm giác khi mang thai. Ví dụ những ngày không tập dưới nước, bạn có thể đi bộ. Chú ý với những môn thể thao dưới nước, bạn chỉ nên bơi và tập những động tác nhẹ nhàng, ví dụ như yoga dưới nước, tuyệt đối không lặn nhé.



Vùng cơ nào cần được tập nhất trong thời gian mang thai?Có ba vùng cơ quan trọng nhất cần được chú ý tập luyện trong thời gian mang thai: đó là cơ lưng, cơ quanh khung xương chậu và cơ bụng. Cơ lưng khoẻ mạnh sẽ giúp làm giảm sức căng của cơ thể trong giai đoạn mang thai, giúp thai phụ có dáng đẹp hơn. Cơ quanh khung xương chậu khoẻ sẽ giúp cho quá trình sinh nở nhanh và dễ chịu. Còn cơ bụng khoẻ mạnh sẽ giúp cho việc nâng đỡ thai nhi được dễ dàng hơn.





Những môn thể thao không tốt cho các thai phụ: – Leo núi, lặn (cho dù có bình dưỡng khí hay không), lướt ván, đấu vật, đua xe, bóng nước, đấu kiếm, những chương trình tập thể dục tại các phòng tập.Khi mang thai, bạn cần tham khảo ý kiến của các hướng dẫn viên thể thao, hoặc bác sĩ trước khi tiếp tục tập các chương trình thể dục tại đó.