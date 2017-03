Tập trung truyền thông đẩy lùi dịch bệnh

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (trưởng phòng giáo dục mầm non sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM): Sẽ có kế hoạch tổng thể Ngay từ đầu tháng 6, UBND thành phố và sở Giáo dục và đào tạo đã có văn bản chỉ đạo đến các phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường mầm non phải có biện pháp tăng cường công tác vệ sinh trong trường học để đối phó với dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ phải thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh cách nhận biết bệnh tay chân miệng, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ sở y tế xử lý nhanh, không để lây lan thành dịch. Công việc chuẩn bị phòng chống dịch bệnh cho đầu năm học mới được triển khai ra sao, thưa bà? Trong thời gian trước khai giảng, các công việc tổng vệ sinh, khử khuẩn phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng để đón các cháu vào năm học mới. Các trường mầm non, nhóm lớp giữ trẻ ngoài công lập vẫn luôn được cơ quan y tế dự phòng cấp xã phường kiểm tra định kỳ, giám sát để phòng ngừa dịch tay chân miệng. Tuy nhiên, một kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch bệnh của năm học thì phải chờ đến cuộc họp liên tịch giữa hai ngành y tế và giáo dục. Bà Huỳnh Thị Mai (hiệu trưởng trường Mầm non 6, quận 3): Lên lịch kiểm tra vệ sinh Nhà trường luôn theo sát kế hoạch phòng dịch của y tế phường. Đặc biệt, trong kỳ hè vừa qua, việc vệ sinh sát khuẩn đã tăng cường một cách đáng kể. Chẳng hạn, chúng tôi thực hiện lau rửa phòng học ba lần/tuần bằng dung dịch chloramin B (do y tế phường cấp), đồ chơi cũng sát khuẩn hai lần/ tuần. Các cô được chỉ đạo rửa tay cho trẻ bằng xà phòng trước và sau khi ăn trong suốt năm học; hạn chế cho trẻ dùng tay cầm các vật dụng dơ bẩn như giày dép… Khi phát hiện trẻ mắc các triệu chứng bệnh phải lập tức cho nghỉ và báo cho cơ quan y tế. Năm học tới, y tế địa phương và nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng một lịch kiểm tra định kỳ về công tác vệ sinh.