Tập Yoga có thể gây chết người?

Đơn giản cũng nguy hiểm

Có cả trong từ điển

Không chỉ những động tác khó mà nhiều động tác ở giai đoạn sơ cấp cũng tiềm ẩn hậu hóa khó lườngTrên thực tế, phóng viên khoa học Wiliam Broad của New York Times, tác giả cuốn sách gây tranh cãi: “Tính khoa học của Yoga: Những hiểm họa và phần thưởng”, khẳng định: yoga, nếu bị dạy sai và tập sai sẽ có thể gây chết người.Broad cho biết bản thân ông đã từng tập Yoga trong nhiều năm trước khi bị chấn thương nghiêm trọng vào năm 2007. Broad đã bắt tay vào nghiên cứu bài tập cổ xưa này và bắt gặp vô số thí dụ về những chấn thương mà yoga có thể gây ra được ghi lại trong các tài liệu. Các khu vực thường bị tác động nhất là lưng, chân tay và gãy xương, trật khớp.Broad cũng “hốt hoảng” khi phát hiện ra rằng, dù có nhiều tư thế an toàn nhưng không thiếu những tư thế có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho vùng đầu và cổ.Không chỉ những tư thế cao cấp như trồng cây chuối (giơ thẳng chân lên trời, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đầu và tay) mới nguy hiểm, mà ngay cả những động tác truyền thống như asanas (tập ngay giai đoạn sơ và trung cấp) cũng có thể khiến người tập mang tật.Những động tác như “đứng bằng vai”, trong đó lưng bạn vẫn tiếp đất, chân nâng lên không khí hay động tác uốn người cho chân chạm vào đầu.... mà nhiều người đang tập có thể sẽ gây gẫy cổ nếu bị tập sai”, Broad khuyến cáo.Việc giảm lượng máu lưu thông tới các động mạch chủ cũng có thể gây ra tình trạng đột quỵ ở một số người tập, dẫn đến tử vọng.Ngoài ra, những học viên yoga cũng thường xoay cổ tới 90 độ, nhiều gấp đôi so với tư thế xoay thông thường, lành mạnh. Sự “mở rộng” này của đầu và cổ có thể gây tổn thương tới những động mạch mong manh ở cổ, gây ra tắc nghẽn, phình vỡ động mạch. Trên lý thuyết, việc vỡ động mạch có thể gây ra những hậu quả tai hại vô cùng cho não.Thậm chí những chấn thương liên quan tới yoga phổ biến tới mức đã được đưa vào từ điển y học, Broad cho biết.Một thanh niên ở Anh khi tập động tác quỳ gối vajrasana nhiều tiếng mỗi ngày trong nhiều tuần đã cảm thấy rất khó di chuyển hay leo cầu thang.Anh ta đi khám bác sĩ và được biết động tác này đã ngăn không cho oxy tiếp cận một dây thần kinh ở vùng hông.Hệ quả là dây thần kinh này đã tạm thời bị chết. Sau nhiều ca mắc phải chấn thương này, các bác sĩ đã gọi đây là bệnh “giảm khả năng đi lại vì yoga”.Theo Y Lam (VNN)