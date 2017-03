Tây Ban Nha sẽ áp dụng luật cấm thuốc lá từ đầu năm 2011

Tháng 6/2010, Nghị viện Tây Ban Nha sẽ tiến hành thảo luận về việc điều chỉnh luật cấm thuốc lá đã được đưa ra vào năm 2005. Luật mới sẽ quy định cấm dùng thuốc lá trong tất cả các địa điểm công cộng, như quán bar và các nhà hàng, song các khách sạn sẽ có thể được phép xây dựng một số phòng dành cho người hút thuốc.

Chính phủ cũng nghiên cứu khả năng cho phép hút thuốc lá trong các địa điểm công cộng bên ngoài như các hành lang của quán bar hay các sân thể thao.

Ngày 01/01 là ngày hạn định muộn nhất có thể để luật mới có hiệu lực, ông Jimenez cho biết, đồng thời chỉ ra rằng ngày này sẽ có thể sớm hơn nếu chính phủ đạt được đồng thuận về tiến trình này nhanh chóng hơn nữa.

Theo báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hồi cuối năm 2009, trung bình mỗi năm trên thế giới có tới 5 triệu người tử vong do thuốc lá và con số này còn có thể tiếp tục tăng lên nếu các chính phủ không thông qua biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời. Cơ quan của Liên hợp quốc cũng nêu rõ 95% người dân không được bảo vệ bởi các luật cấm hút thuốc lá. WHO đồng thời cho biết hút thuốc lá thụ động cũng giết chết khoảng 600.000 người mỗi năm.

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tử vong có thể tránh được. WHO nhận định rằng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, mỗi năm sẽ có khoảng 8 triệu người bị tử vong do thuốc lá, trong đó phần lớn tại các quốc gia đang phát triển, nếu các chính phủ này không áp dụng bất kỳ một biện pháp ngăn chặn nào.

Theo HL (website ĐCSVN/Reuters, Xinhua)