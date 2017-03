Tê tay: Bệnh của nhân viên văn phòng

Phân biệt với các bệnh khác Có một vài bệnh cũng gây ra vài dấu hiệu tương tự hội chứng ống cổ tay nên dễ bị nhầm lẫn như bệnh của dây thần kinh như viêm dây thần kinh trong bệnh lý tiểu đường, bệnh tuyến giáp… Các bệnh của cột sống cổ như bệnh thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, chèn ép sau chấn thương, khối u thần kinh… Do đó cần khám bệnh chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị sớm. Nghiên cứu về tác động của hội chứng ống cổ tay do Hội Phẫu thuật chỉnh hình Hoa Kỳ (AAOS: American Academy of Orthopedic Surgeon) thực hiện cho thấy có nhiều người Mỹ mắc bệnh này và họ cũng mong được điều trị một cách thích hợp. Việc không điều trị hay điều trị không đúng cách sẽ dẫn tới mất cảm giác tiến triển kéo dài và yếu liệt nhóm cơ ở vùng ô mô cái. Các báo cáo về hội chứng ống cổ tay trong hồ sơ nghỉ việc, cũng như việc mất năng suất lao động và chi phí điều trị ngày càng tăng. Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ thì chi phí cho việc điều trị và nghỉ việc của một công nhân trung bình khoảng 30.000 đôla. __________________________________________________ . Tối ngủ gối đầu lên tay, sáng hay bị tê tay là bị hội chứng ống cổ tay? + Sai. Khi tay để lâu ở một tư thế cố định, tuần hoàn máu vùng bàn tay bị ứ trệ gây cảm giác tê chứ không phải hội chứng ống cổ tay. Có một vài bệnh cũng gây ra vài dấu hiệu tương tự hội chứng này nên dễ bị nhầm lẫn như viêm dây thần kinh trong bệnh lý tiểu đường, bệnh tuyến giáp, bệnh thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, chèn ép sau chấn thương, khối u thần kinh… . Hội chứng này có triệu chứng tê từ bàn tay lên đến vùng vai? + Sai. Đó có thể là bệnh lý rễ thần kinh cổ. Một số trường hợp bị thoái hóa cột sống cổ dẫn đến bệnh lý thoát vị đĩa đệm cổ hay chồi xương ở những vùng lỗ thoát của dây thần kinh cũng có triệu chứng như vậy. . Một số bà bầu cũng bị tê tay, triệu chứng này chủ yếu liên quan đến thai nhi? + Đúng. Khi có thai, người mẹ dành nhiều canxi cho em bé nên cơ thể mẹ bị thiếu canxi dẫn đến tê tay. Tốt nhất cần đi khám để xác định rõ nguyên nhân.