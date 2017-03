Thai phụ hút thuốc, con dễ bị hen

Giáo sư Sam Oh đến từ Trường đại học California, bang California (Mỹ) phân tích số liệu từ 2.500 thanh niên Mỹ gốc Phi và La tinh.







Thai phụ nên bỏ thuốc trước khi mang thai - Ảnh: Shutterstock



Theo Ngọc Lam (TN)



Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ có mẹ hút thuốc lúc mang thai tăng 50% rủi ro mắc bệnh hen.Theo giáo sư Sam Oh, những tác động xấu đến trẻ xảy ra giai đoạn từ 8-17 tuổi sau khi phơi nhiễm thuốc lá từ mẹ.Sam Oh cho rằng hóa chất trong thuốc lá làm thay đổi gien của trẻ khi trẻ còn trong bụng mẹ.Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Allergy and Clinical Immunology.