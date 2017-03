Thai phụ không biết có thai sinh con 600g

Người nhà chị Liên cho biết khoảng 1g sáng 13-10, chị Liên thấy đau bụng nên đi vệ sinh, ai ngờ sinh luôn cháu bé trong nhà vệ sinh. Gần 3g sáng cùng ngày, anh Dũng chồng chị bế con vào Bệnh viện Sản nhi Cà Mau nhờ bác sĩ can thiệp. Bác sĩ hội chẩn, cháu bé khoảng 23-25 tuần tuổi, nặng 600g, trong tình trạng tím tái, thở và phản xạ yếu.



Có mặt tại Bệnh viện Sản nhi Cà Mau chiều 15-10, bác sĩ Trần Văn Sơn - trưởng khoa sơ sinh, cũng là người tiếp nhận và chăm sóc cháu bé - cho biết: “Sau gần ba ngày chăm sóc đặc biệt, cháu bé hiện đã thở được bằng máy nhưng vẫn còn rất yếu vì suy hô hấp, nhiều cơn ngưng thở tím tái, phản xạ cũng yếu, tiên lượng xấu. Nếu nuôi sống thì đây là trường hợp thai nhi nhỏ cân hiếm gặp nhất từ trước đến nay tại Cà Mau".



Chị Liên tâm sự: “Một tháng trước, anh Dũng thấy tôi mập mạp, bụng u u, biểu hiện bất thường nên khuyên đi khám nhưng tôi không đi vì cho rằng mình không mang thai bởi hằng tháng vẫn hành kinh đều đặn” - chị Liên cho biết.









Giải thích về biểu hiện bất thường này, bác sĩ chuyên môn Bệnh viện Sản nhi Cà Mau cho biết sản phụ mang thai nếu còn có kinh thời gian đầu thì chu kỳ cũng bất thường, lượng huyết không đều. Còn trường hợp mang thai từ 20 tuần trở lên mà vẫn hành kinh thì hiếm gặp.Trong trường hợp này sản phụ có thể ra huyết ít do lòng tử cung mở rộng (biểu hiện của tình trạng sinh non) nhưng sản phụ ngộ nhận là hành kinh.Anh Dũng làm tài xế trung chuyển cho một hãng xe tư nhân. Chị Liên phụ việc nhà, trông nom con cái và nhận may đồ thuê tại nhà.Cháu bé sinh non này là con thứ ba của vợ chồng anh Dũng. Sau khi sinh, chị Liên nằm dưỡng sức tại nhà, còn cháu bé đang được bác sĩ chăm sóc tích cực.Theo ĐÔNG TRIỀU (TTO)