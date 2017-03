Thai phụ từ 35 tuần không nên đi máy bay

Việc một phụ nữ mang thai tháng thứ tám đi máy bay và bất ngờ chuyển dạ sinh con vừa xảy ra cách đây vài ngày đã đặt ra câu hỏi: Bà bầu khi đi máy bay, tàu xe cần lưu ý những gì? Nếu bị đẻ rớt trên những phương tiện này cần xử lý ra sao?

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Sản BV ĐH Y Dược TP.HCM, phụ nữ mang thai khi đi máy bay hoặc các loại phương tiện khác như tàu, xe... sẽ dễ bị gò tử cung và dẫn đến sinh non. Thai trong thời gian từ 35 tuần trở đi rất nhạy cảm với những kích thích từ bên ngoài như sự thay đổi độ ẩm, áp suất… và các tác động khác như độ rung, bị xóc do ổ gà… nên dễ làm cho bà bầu sinh non.

“Vì vậy các hãng hàng không thường có quy định những bà bầu mang thai từ tuần thứ 35 trở đi phải khai báo trước khi lên máy bay. Nếu như thai phụ bắt buộc phải di chuyển bằng các phương tiện này thì nên khám thai trước khi đi (khoảng 2-3 ngày) để kiểm soát thai nhi trong bụng. Sau đó phải trình báo bộ phận liên quan để họ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp. Đối với những người có tiền căn sinh non (thai ngoài 30 tuần) thì không nên chọn phương tiện này” - bà Hà khuyến cáo.

Sản phụ nên tránh ăn những thức ăn và đồ uống có gas trước chuyến bay. Ảnh minh họa: HTD

Ngoài ra sản phụ cần phải lưu ý những việc như khi di chuyển bằng máy bay nên tránh ăn những thức ăn và đồ uống có gas trước chuyến bay bởi khí này có thể nở ra khi lên cao. Đối với những chuyến bay dài, bà bầu nên co duỗi hai chân để giảm nguy cơ phù chi dưới và huyết khối tĩnh mạch. Để tránh chấn thương do sự lắc máy bay, sản phụ cần thắt dây an toàn bên dưới hai xương hông.

Theo bác sĩ Hà, trong trường hợp sản phụ bị đẻ rớt trên máy bay, xe hoặc tàu thì người thân đi cùng nên khuyên người mẹ phải bình tĩnh và đặt sản phụ nằm, hai chân dang rộng để đón em bé. Cần có người rửa tay thật sạch, đỡ đứa bé ra ngoài và quấn bằng khăn mềm. Dùng kéo (hoặc vật dụng có thể cắt được) nhúng qua nước sôi cắt dây rốn và thắt lại cho em bé. Đặt em bé nằm nghiêng và dùng khăn mềm móc hết chất nhờn trong miệng em bé.

“Ngoài ra cần phải lưu tâm và kiểm tra sức khỏe của sản phụ. Sau khi sinh họ thường mất máu rất nhiều, để khắc phục tình trạng này cần lấy tay xoa phần lồi lên phía trên bụng dưới của người phụ nữ cho đến khi nào khu vực này cứng lại thì tự nhiên máu trong người của sản phụ sẽ không chảy nữa. Sau đó nên đưa cả hai mẹ con đến trung tâm y tế gần nhất để được chăm sóc tiếp theo” - bác sĩ Hà hướng dẫn.

Yêu cầu vận chuyển phụ nữ mang thai của các hãng hàng không Vietnam Airlines: - Không chấp nhận vận chuyển phụ nữ có thai trong thời gian bảy ngày trước khi sinh hoặc mới sinh trong bảy ngày. - Phụ nữ mang thai phải hoàn tất các thủ tục xác nhận sức khỏe trước chuyến bay nếu: Thai từ 32 tuần trở lên; không xác định rõ thời gian mang thai hay thời gian sinh nở; trước đó đã từng sinh đôi, sinh ba.... Trường hợp có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo phải làm thủ tục khám sức khỏe trước chuyến bay tại bệnh viện nơi thực hiện việc thụ tinh nhân tạo và theo dõi sức khỏe của họ, hoặc tại các cơ sở y tế được Vietnam Airlines chấp nhận. Pacific Airlines: Phải thông báo về thời gian mang thai của mình khi đặt chỗ và tại quầy làm thủ tục lên máy bay. - Đến 28 tuần: Nhận vận chuyển mà không cần giấy xác nhận của bác sĩ nhưng hành khách phải ký vào bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm. - Từ 28 tuần tới 35 tuần: phải xuất trình giấy xác nhận của bác sĩ rằng hành khách đó có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay và giấy này phải còn hiệu lực không sớm hơn bảy ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm. - Từ chối vận chuyển từ 36 tuần trở lên.

NAM TRÂN