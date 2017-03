Thai phụ tự đâm thủng bụng, xuyên thấu thai nhi

Theo Nguyên Mi (TNO)

Bệnh nhi là con chị P.P.Y (ngụ ở Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng), được chuyển từ Bệnh viện Triều An (Q.Bình Tân, TP.HCM) đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 10.9.Chị Y. nhập viện với chẩn đoán vết thương bụng xuyên tử cung, thấu bụng thai nhi. Khi đó, bệnh nhi trong tình trạng sốc, chi mát, thời gian phục hồi màu da kéo dài, vết thương thấu bụng, ruột nằm ngoài ổ bụng, rách gan 1 cm.Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu khâu gan, đưa ruột vào ổ bụng lại cho bệnh nhi và chăm sóc đặc biệt.Sau hơn 20 ngày điều trị, đến nay bé đã ổn định sức khỏe, cai máy thở và dung nạp được sữa qua đường tiêu hóa và sắp được xuất viện về nhà.Như đã đưa tin, chị Y. đang mang thai ở tháng thứ 8, vì ghen tuông với chồng nên tự đâm vào bụng mình và xuyên thấu vào thai nhi. Sau đó, thai phụ đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An, mổ lấy thai.Bé gái chào đời cân nặng 2,6 kg, suy hô hấp được đặt nội khí quản, bóp bóng và được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1.Theo các bác sĩ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ trước tới nay tiếp nhận không ít trường hợp thai nhi bị chấn thương nhưng là do tai nạn chứ chưa thấy trường hợp nào bị mẹ tự đâm vào bụng như vậy.