Thai phụ tự thiêu, con chết lưu

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Ngày 21-10, Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Trần Thị Lan Châu (28 tuổi, quê Bến Tre) do bị bỏng xăng diện tích 43% và độ sâu 32%. Chị Châu đang mang thai 28 tuần tuổi.Trước đó, khi phát hiện chị Châu bỏng nặng, người nhà lập tức sơ cứu rồi chuyển bệnh nhân từ Bến Tre lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị phỏng nặng tứ chi, đầu, mặt cổ.Các bác sĩ hai Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực theo dõi nhằm cứu sống thai nhi nhưng do mẹ bị bỏng quá nặng nên bào thai không thể sống.Hiện sức khỏe chị Châu đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc ở phòng cách ly đặc biệt. Nạn nhân tỉnh táo nhưng giọng nói yếu ớt.Gia đình nạn nhân cho biết chi phí điều trị mỗi ngày lên đến 4 triệu đồng. Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng, người nhà cho rằng có thể do thai phụ giận chồng mà hành động bồng bột.