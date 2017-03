“Thần dược” cho đàn ông: Cẩn thận tác dụng phụ

Kẻ hỗ trợ đắc lực



Như chúng ta đã biết, tình trạng rối loạn kỷ cương, “trên bảo dưới không nghe” không chỉ là một hiên tượng ngoài xã hội mà tồn tại không ít trong cơ thể người đàn ông.



Theo thống kê của thế giới, khoảng 20% nam giới – không kể các lão ông không còn “tơ tưởng” đến chuyện gối chăn - bị mặc cảm về nam tính “èo uột” của mình, tuy bề ngoài coi bộ hùng dũng lắm nhưng lại chẳng có khả năng đảm đương được “việc lớn”. May thay, từ cuối những năm 1990, những viên thuốc loài người từng chờ đợi 5000 năm đã ra đời. Chúng quả là những “cứu tinh” trả lại niềm tự hào ao ước cho 1/5 tổng số giới mày râu. Có 2 kẻ nổi trội nhất trong đội quân trợ thủ này mang tên Viagra, Levitra và 1 đang nhảy vào cuộc cạnh tranh là Cailis.



Chúng đã cứu được nhiều cuộc hôn nhân đứng trước bờ vực của sự tan vỡ khi người chồng không thực hiện nổi “nghĩa vụ” của mình, mang lại hạnh phúc cho bao gia đình tuổi trung niên (hay lão niên, thậm chí cả thanh niên), đưa đến niềm vui trong cuộc sống của biết bao người… Tuy nhiên, cũng vì chúng, nhiều gia đình đã từng bền vững vài chục năm bỗng nhiên bị đổ sập, vì cụ ông mất nết tự dưng “dở chứng” bỏ bê bà vợ già chung thuỷ để đi tìm những nguồn vui mới.



Viagra là “nhân vật” nổi tiếng nhất. Đó là một chất hoá học có tên là sildenafil xitrat vốn được tổng hợp trong cuộc hành trình đi tìm loại thuốc điều trị chứng đau thắt (angina) nhưng không có hiệu quả lắm. Sau đó các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân của họ không muốn ngừng dùng thuốc này mặc dù các triệu chứng của bệnh đau thắt đã đựoc chữa xong. Dần dần những người sử dụng Viagra mới tiết lộ rằng cuộc sống giường chiếu của họ trở nên rất tuyệt vời.



Tác dụng phụ bất ngờ ấy được các nhà sản xuất dược phẩm nhạy bén với thị trường vội vã nắm bắt để dùng thuốc vào mục đích khác, nếu không nói là quan trọng hơn thì cũng chẳng hề kém - nhằm chữa bệnh bất lực và rối loạn cương dương cho các quý ông. Thông tin truyền miệng từ người sử dụng thì loại thần dược này còn giúp nhưng người cao tuổi có khả năng thực hiện “chuyện ấy” giống như các chàng trai đôi mươi. Và nhiều quý bà vốn rất thờ ơ với “sắc dục” khẳng định thuốc còn có tác dụng tốt với cả những nữ nhân bị lãnh cảm.



Viagra ra đời mở ra một thị trường đầy sôi động, với doanh số hàng năm lên tới nhiều tỉ đôla và hãng dược phẩm Pfitzer (Hoa Kỳ) sản xuất ra chúng đã nhiều năm thu được 1,5 tỉ đôla lợi nhuận mà chưa có triệu chứng giảm, cho phép ta nghĩ đó là một loại thuốc còn được người ta dùng dài dài.



Levitra ít nổi tiếng hơn đôi chút, do hãng Bayer (Đức) sản xuất chứa hoạt chất là vardenatil, có tác dụng ức chế tạm thời PDE5, một chất sinh học (men) làm những mạch máu ở dương vật bị co lại, khiến “thằng bé” cứ mềm xèo như cục bột khi lâm trận và chủ nhân chưa đánh đã hàng. Gạt chướng ngại vật PDE5 ra một bên, Levitra hồi phục vũ khí chiến đầu cho chàng chiến binh trước trận tiền (Theo kết luận thử nghiệm của khoa Nam học, bệnh viện Việt Đức, Levitra có tác dụng với trên 90% số bệnh nhân, 76% đạt hiệu quả cao, 14% hiệu quả trung bình, chỉ 10% thất bại). Thuốc có hiệu lực sau 15-30 phút và kéo dài đến 8 giờ. Các thử nghiệm ở nước ngoài cho thấy Levitra có hiệu quả với gần 2/3 số bệnh nhân đã thất bại khi dùng Viagra. Những người bị bất lực do tiểu đường (rất khó điều trị) cũng có tỷ lệ thành công tương tự khi dùng loại thuốc mới này.



Cialis thuộc loại đàn em, có cơ chế tác dụng giống Viagra do sử dụng hoạt chất tương tự do 2 hãng dược phẩm Eli Lilly và Icos phối hợp sản xuất đang cố chen chân vào thị trường đầy hấp dẫn này. Theo quảng cáo, Cialis có tác dụng “dài hơi” hơn Viagra, duy trì hiệu quả từ 24 đến 36 giờ, mà nhiều cặp vợ chồng cho rằng giúp họ chủ động được về thời gian sinh hoạt cho phù hợp.



Viagra và Levitra được phép lưu hành chính thức ở Việt Nam song phải có đơn, mà đơn chỉ do chính các bác sĩ nam khoa cấp mới có giá trị. Tuy vậy, trên thị trường dược phẩm “đen”, kể cả ở các hiệu thuốc, vẫn lén lút bán các “thần dược” này dưới chiêu bài “hàng xách tay”, thật giả khó phân nên tuyệt đối tránh xa, nếu không muốn rước thêm một mối hoạ. Thậm chí nhiều lời chào mời còn kèm theo dịch vụ “chúng em có nơi để bác thử tại chỗ nếu bác chưa tin”. Bạn chớ nghe những lời đường mật này.



Tác dụng phụ của “thần dược”



Khen “thần dược” – đương nhiên là loại mua theo đơn - chỉ là khen phò mã tốt áo. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy nêu lên những tác dụng phụ để người sử dụng cân nhắc trước khi dùng. Vả lại, vì lợi nhuận, nhà sản xuất chỉ nhấn mạnh đến ưu điểm mà “lờ đi” mặt trái của thuốc, mà thuốc nào chẳng có những tác dụng phụ.



Trước hết, tác dụng phụ thường gặp nhất sau khi dùng là đau đầu, như cái giá phải trả cho niềm khoái cảm (10% bi đau đầu nghiêm trọng). Ngoài ra, người sử dụng còn bị đỏ mặt, đau dạ dày, bị tiêu chảy và tuy không quan trọng lắm nhưng rất khó chịu, ấy là “cờ không chịu hạ”. Điều này có thể là “thằng cu tí” bị tổn thương.



Nghiêm trọng hơn, và nhất là khi dùng quá liều, thuốc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chúng có thể gây ra cơn đau tim, đột quỵ (tràn máu não), hoạt động của tim bị rối loạn, huyết áp lên xuống thất thường (Viagra thường gây tụt huyết áp đến mức nguy hiểm cho tính mạng). Những tác dụng phụ nghiêm trọng này thường xảy ra giữa cao trào của một cuộc “giao ban” hoặc ngay sau đó. Đã có một vài trường hợp, con người đang ở thời điển hạnh phúc tuyệt đỉnh thì “bay” luôn sang thế giới bên kia.



Do vậy nên hiểu rõ tác dụng phụ của “thần dược” để cảnh giác, không lạm dụng bừa bãi, không dùng thuốc khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ trong các trường hợp bạn bị các bệnh về tim mạch, huyết áp quá cao hoặc quá thấp, xuất huyết, ung thư bạch cầu.



Với cả 3 loại “thần dược” nói trên đều không được sử dụng khi đang dùng thuốcglixerin trinitrat (có trong các loại thuốc gây giãn mạch máu để ngừa và điều trị những cơn đau tức ngực như Nitrocontin, Sustac…).



Cần nhớ, “thần dược” nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có tác dụng khi bạn đã ham muốn nhưng lực bất tòng tâm thì chúng ra tay hỗ trợ, song khi bạn đã vô cảm, dửng dưng với “chuyện ấy” thì dù Viagra, Levitra hay Cialis gì đi nữa cũng chẳng giúp ích gì cho bạn. Lại nữa, chúng chỉ có tác dụng tức thời, rồi đào thải qua máu để tạm biệt bạn chứ không phải thuốc điều trị vĩnh viễn.



Cuối cùng, đã làm quen với chúng có thể … nghiện, song không phải nghiện hoá học (kiểu như nghiện ma tuý không thể dứt ra được) mà là nghiện tâm lý, thỉnh thoảng lại nhớ cái cảm giác “huy hoàng” mà mình tìm lại được, bứt rứt, khó chịu. Đó là triệu chứng của “nghiện”.





Theo VNN/ Dep.com.vn