"Thần y" dùng kim bẩn, 200 người nhiễm virus viêm gan C

Sở Y tế huyện Qua Dương, tỉnh An Huy, cho biết từ ngày 17.11 đến 1.12, đã có 105 người dân ở thị trấn Đan Thành thuộc huyện này có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm gan virus C. Trước đó, 104 người ở làng Mã Kiều kế bên thuộc thành phố Vĩnh Thành tỉnh Hà Nam cũng có phản ứng dương tính với bệnh này, trong đó có 6 người từng được chẩn đoán là nhiễm virus viêm gan C.

Các điều tra viên đang đặt nghi vấn vào bác sĩ Ngô, 60 tuổi làm việc tại phòng mạch tư ở làng Mã Kiều. Ông này bị nghi ngờ là thủ phạm khi tái sử dụng kim bẩn. Người dân làng cho biết bác sĩ Ngô - có thâm niên làm việc ở làng này 40 năm qua - hiếm khi thay kim và được gọi là "thần y" vì khả năng chữa tiêu chảy và sốt chỉ với những mũi tiêm và vài viên thuốc.

Viêm gan C là căn bệnh lây truyền qua đường máu, tình dục và từ mẹ sang con. Người bị nhiễm loại virus này có nguy cơ biến chứng thành ung thư gan.

Theo T.V tổng hợp (Dân Việt)