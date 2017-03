Thanh tra Chính phủ: Chưa thấy BV Pharma sai phạm

Ngày 24-10, Đoàn Thanh tra Chính phủ có cuộc làm việc với Công ty Cổ phần BV Pharma về ba bội dung: Kiểm tra việc thực hiện các loại giấy phép GMP - thực hành sản xuất thuốc tốt, GLP - thực hành tốt phòng thí nghiệm và GSP - thực hành tốt bảo quản thuốc; làm rõ việc sản xuất thành phẩm dạng phối hợp có chứa chất gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất Pseudoephedrine HCl (PSE) và một số nội dung đề nghị của ông Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Giám đốc BV Pharma, về việc bị Thứ trưởng Cao Minh Quang “trả thù”.

Đây chỉ là ghi nhận cuộc làm việc chứ chưa phải là kết luận chính thức của Đoàn Thanh tra Chính phủ, tuy nhiên cũng phần nào cho thấy được sự phức tạp của “hậu trường” ngành dược hiện nay.

Trái ngược với tố cáo của tám công ty dược

Về sản xuất thành phẩm dạng phối hợp có chứa chất gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất Pseudoephedrine HCl (PSE), tại cuộc làm việc với BV Pharma, đoàn thanh tra ghi nhận: Số lượng nguyên liệu Pseudoephedrine HCl (PSE) mà BV Pharma được Bộ Y tế cho phép nhập về từ tháng 5-2008 đến 7-2011 là 5.125 kg (12 đợt), thực tế công ty nhập là 5.131 kg.

Kiểm tra chứng từ, đoàn thanh tra ghi nhận số lượng nguyên liệu gây nghiện, tiền chất mà BV Pharma đã mua và nhập khẩu để sản xuất thuốc trùng khớp với số lượng đã sản xuất, tồn kho, tiêu hao và số lượng thành phẩm thực tế. Số lượng thuốc thành phẩm nhập kho, xuất bán cho các công ty và số lượng tồn kho khớp về số liệu. Hóa đơn bán hàng với các đại lý cấp một mua thành phẩm thuốc có hoạt chất gây nghiện, tiền chất khớp với số lượng xuất trên thẻ kho.

Đoàn thanh tra ghi nhận như trên là hoàn toàn ngược lại so với những gì tám công ty dược khu vực phía Nam tố cáo BV Pharma và cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế trước đó.

Trước đây, tám công ty dược phía Nam đã có đơn khiếu nại tập thể nhiều lần gửi lên lãnh đạo cấp cao của Nhà nước về những sai phạm của ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế. Trong đó có nội dung cho rằng ông Cường đã ưu ái cho BV Pharma nhập khẩu chất PSE (mỗi đơn mỗi số liệu cung cấp khác nhau). Chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm 2011, BV Pharma đã được nhập đến gần sáu tấn PSE.

Theo đơn khiếu nại lần bốn, đại diện tám công ty này lập luận: Năm 2010, BV Pharma chỉ nhập 1.000 kg PSE nhưng sáu tháng đầu năm 2011 lại nhập đến hơn 7.354 kg (số liệu của công ty là khoảng hơn 4.500 kg - PV), tăng đến 700%. Cho nhập với số lượng lớn chất PSE này nhưng Cục trưởng Trương Quốc Cường không có động thái kiểm tra chi tiết, cụ thể… là kẽ hở cho bọn tội phạm lợi dụng mua gom lượng thành phẩm khổng lồ này để sản xuất ma túy đá Metamphetamine.

Tiếp đó, tháng 9-2011, dược sĩ Nguyễn Tất Đạt, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh - Cục Quản lý dược, đã có tờ trình gửi lãnh đạo Cục Quản lý dược. Trong đó, dược sĩ Đạt báo cáo rằng khi ông và Thạc sĩ Chu Đăng Trung, Trưởng phòng Pháp chế, đang chuẩn bị nội dung cho giao ban báo chí thì Thứ trưởng Cao Minh Quang vào phòng thông báo: “Công an đã bắt được Công ty Cổ phần BV Pharma bán nguyên liệu Pseudoephedrine ra ngoài thị trường”.

Theo nhận định của dược sĩ Đạt, thông tin của Thứ trưởng Quang thông báo khác với kết quả kiểm tra của Cục Quản lý dược và Sở Y tế TP.HCM vào tháng 7-2011. Do đó, dược sĩ Đạt đã đề nghị lãnh đạo thành lập một đoàn kiểm tra cục quản lý dược có sự tham gia của Thanh tra Bộ Y tế, công an để làm rõ…

Từ những khiếu nại, tố cáo, đề nghị như trên, nhiều đoàn thanh kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83) Công an TP.HCM, Cục A83, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, Ủy ban Phòng, chống ma túy quốc gia đã đến làm việc với BV Pharma và đều kết luận: BV Pharma làm đúng các quy định của Bộ Y tế.

Lần này là Đoàn Thanh tra Chính phủ cũng ghi nhận tương tự như trên, chưa thấy dấu hiệu sai phạm của BV Pharma. Đoàn thanh tra cũng ghi nhận nội dung GMP, GLP, GSP, BV Pharma đã tuân thủ tốt.

Tiếp tục “tố” Thứ trưởng Cao Minh Quang

Cũng trong ngày 24-10, Đoàn Thanh tra Chính phủ cũng làm việc với ông Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Giám đốc BV Pharma, về việc tố cáo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đến Thủ tướng, Bộ Công an… vì cho rằng ông Quang vu cáo BV Pharma mua nguyên liệu PSE về bán cho bọn sản xuất ma túy tổng hợp, lấy bột ngô để sản xuất thuốc. Về vấn đề này, ông Dũng không chứng minh được Thứ trưởng Quang có vu cáo hay không nên đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xác minh giúp công ty.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Dũng cũng tố cáo Thứ trưởng Quang vay tiền của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đòi lại tiền thì Thứ trưởng Quang trả thù!

Theo trình bày, tháng 1-2007 ông Nguyễn Quốc Dũng đang là phó tổng giám đốc của BV Pharma. Ông Ngô Chí Dũng, tổng giám đốc khi đó (nay là tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc ECO), đã họp với ban giám đốc công ty. Cuộc họp có nói về việc Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị vay của công ty 2 tỉ đồng, bù lại ông Quang hứa sẽ giúp hỗ trợ đăng ký loại bao bì lớn chứa thuốc có tiền chất loại 200, 500, 1.000 viên để thuận tiện khi xét đưa vào danh mục thuốc dự trữ quốc gia. BV Pharma đã xuất cho ông Chí Dũng 1 tỉ đồng để cho ông Quang vay. Sau đó, BV Pharma đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký một số sản phẩm quy cách chai lớn loại 100, 200, 500, 1.000 viên nhưng lại không được mời dự tham gia đấu thầu thuốc dự trữ quốc gia.

Cũng theo ông Quốc Dũng, tuy BV Pharma không có quan hệ làm ăn cũng như không có chủ trương bán cổ phiếu của mình cho bà Nguyễn Ngân Quyên, đại diện văn phòng hãng GlaxoSmithKline Pte, Ltd. (GSK) tại Việt Nam, nhưng ngày 14-5-2007, bà Quyên đã chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản của BV Pharma. Ông Quốc Dũng đã có báo cáo số tiền này với ông Chí Dũng và ông Chí Dũng đã chỉ đạo chuyển trả vào tài khoản của vợ ông Cao Minh Quang. Đồng thời, BV Pharma đã yêu cầu ông Chí Dũng trả số tiền 1 tỉ đồng đã vay. Đến ngày 16-5-2007, ông Chí Dũng đã tự ra ngân hàng ký chuyển 1,2 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông Quang mà không có giấy đề nghị chuyển tiền của bộ phận kế toán công ty. Số tiền 800 triệu đồng còn lại, BV Pharma đã khấu trừ vào khoản tạm ứng của ông Chí Dũng để trừ bớt số tiền 1 tỉ đồng mà trước đó ông Chí Dũng đã tạm ứng của BV Pharma để cho ông Cao Minh Quang vay.

Tất cả những sự việc trên chỉ là ghi nhận cuộc làm việc của đoàn thanh tra với ông Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Giám đốc BV Pharma, mà chưa có kết luận chính thức nào.

Chưa phát hiện sai phạm của thứ trưởng, cục trưởng Ngày 27-10, trao đổi với báo chí bên lề hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Thanh tra Chính phủ, C47 (Bộ Công an) đang làm rõ những tố cáo liên quan đến Thứ trưởng Cao Minh Quang và Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường. “Vì chưa có kết luận cuối cùng nên họ chưa thông báo về Bộ Y tế. Cá nhân tôi không phải trong đoàn kiểm tra nên tôi chưa biết được vấn đề trên. Hiện có phát hiện ông Quang, ông Cường có sai phạm gì đâu mà kỷ luật! Ông Cường vẫn đang là cục trưởng và làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược phẩm. Ông Quang vẫn đảm nhận và điều hành công việc bình thường” - bà Tiến nói. THÀNH VĂN

