Thay ba đĩa đệm nhân tạo cứu người bệnh cột sống cổ

Phẫu thuật này lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.



Theo hồ sơ bệnh án, ông C. có biểu hiện bị đau mỏi gáy, lan hai tay từ nhiều năm nay, đã được điều trị vật lý trị liệu và nội khoa nhưng không cải thiện. Bệnh nhân còn xuất hiện những triệu chứng của chèn ép rễ thần kinh.



Khi nhập viện, thêm các triệu chứng của chèn ép tuỷ cổ. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông C. thoát vị đĩa đệm cột sống cổ cả ba tầng đĩa đệm. Sau mổ ngày thứ ba, ông C. đã đi lại bình thường.



Trước đây, với những trường hợp như thế, thường phải tiến hành lấy đĩa đệm sau đó ghép xương cố định. Cách này có nhược điểm là làm cột sống cổ mất tính linh động, tầng đĩa đệm ngay sát sẽ thoái hoá dần...



Bởi thế phương pháp thay đĩa đệm nhân tạo đã được áp dụng từ nhiều năm nay ở các nước tiên tiến.



