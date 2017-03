Thay giám đốc bệnh viện Bình Định, Thanh Hóa

* Tạm giữ bác sĩ nhận hối lộ



Trước đó trong tháng 4, Sở Tài chính Bình Định đã kết luận có nhiều sai phạm về tài chính hàng chục tỉ đồng tại bệnh viện này, chủ yếu trong lĩnh vực xã hội hóa trang thiết bị y tế, phân phối lợi nhuận sau thuế của dịch vụ khám chữa bệnh.Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ những sai phạm về tài chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, chủ yếu trong lĩnh vực xã hội hóa trang thiết bị y tế.



* Cùng ngày, nguồn tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết giám đốc sở Hoàng Sĩ Bình vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Văn Hùng (55 tuổi, giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa).Theo quyết định trên, ông Hùng bị giáng chức từ giám đốc xuống chức vụ phó giám đốc bệnh viện do tham gia đánh bài ăn tiền.



* Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với ông Đỗ Văn Bảo, bác sĩ trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo, vì hành vi nhận hối lộ (chiều 2-5, Công an huyện Ea H’Leo đã bắt quả tang ông Bảo nhận hối lộ 2,8 triệu đồng ngay tại bệnh viện).



Nguồn tin ban đầu cho hay ông Bảo đã nhận tiền để ghi thêm thương tích vào giấy chứng thương của một bệnh nhân.



Theo BẢO TRUNG - HÀ ĐỒNG - TẤN THI (TTO)