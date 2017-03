Thay van tim không cần mổ

Những người bị hẹp van động mạch chủ phải mổ tim để thay van, nhưng việc mổ tim ở người cao tuổi thường gặp nhiều rủi ro hơn so với người trẻ.



Do đó, nếu thay van động mạch chủ qua catheter thì chỉ cần dùng hệ thống ống nhỏ và dây dẫn có gắn sẵn van nhân tạo lên đó, rồi luồn theo các đường động mạch lớn đến gắn, thay thế van động mạch chủ bị hẹp.



Một nghiên cứu thực hiện tại Pháp, có 3.195 bệnh nhân với độ tuổi trung bình 82 được thay van theo phương pháp này cho thấy tính an toàn và hiệu quả chấp nhận được.



Theo BS HUỲNH KHIÊM HUY, New England Journal of Medicine (TTO)