Thẻ BHYT có mã vạch tiện đến đâu?

Được đăng ký khám BHYT ở tuyến trên Cũng từ quý IV-2013, BHXH TP.HCM cho phép 11 BV công tuyến trên được khám, chữa bệnh ban đầu là BV Nguyễn Tri Phương, An Bình, BV Nhân dân Gia Định, Nguyễn Trãi, An Bình, Nhân dân 115, Cấp cứu Trưng Vương, Đa khoa khu vực Thủ Đức, Đa khoa khu vực Củ Chi, Đa khoa khu vực Hóc Môn và Quân dân miền Đông. Ngoài ra còn có sáu BV tư nhân và ba phòng khám đa khoa khác. Bệnh nhân có nhu cầu liên hệ tại BHXH quận, huyện để làm thủ tục đăng ký hoặc chuyển đổi. Sở dĩ có sự chuyển đổi ngược này là do Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định việc đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu được thực hiện tại tuyến quận, huyện trở xuống. Từ đây đã gây ra việc quá tải như ở BV quận Bình Thạnh, Gò Vấp… Nhiều bệnh nhân đến BV quận khám từ 4, 5 giờ sáng nhưng đến chiều mới xong. Nhưng BV tuyến trên lại đìu hiu, khám mỗi ngày có 400-500 bệnh nhân, đến 11 giờ trưa là vắng hoe. TP.HCM đã thực hiện việc chuyển đổi thẻ BHYT từ tuyến dưới lên tuyến trên để giảm tải.