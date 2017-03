Thế nào là một ngôi nhà an toàn cho trẻ?

Một nửa số tai nạn thương tích trẻ em xảy ra tại nhà, trong đó, phần nhiều do sự bất cẩn của người lớn. Dưới đây là những chỉ số xây dựng ngôi nhà an toàn do Bộ lao động thương binh và xã hội vừa ban hành.

33 chỉ số này vừa được công bố tại hội thảo xây dựng chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em diễn ra tại Hà Nội ngày 16 và 17/5 vừa qua. Theo ông Nguyễn Trọng An, phó Cục trưởng Cục chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Bộ lao động thương binh xã hội, Ngôi nhà an toàn áp dụng đối với nơi thường xuyên có sự sinh sống, hoạt động của trẻ em (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, nhà ở của các cơ sở trọ giúp trẻ em, các trung tâm bảo trợ xã hội, trường học...). Ngôi nhà này phải đảm bảo trong năm không có trẻ em bị tai nạn thương tích tại đây và có 15 điều bắt buộc phải đạt, gồm: - Xung quanh ao, hố chứa nước, hố vôi, cống thoát nước trong khu vực nhà ở phải có hàng rào chắc chắn đảm bảo an toàn cho trẻ em. - Giếng, bể nước (chum vại nước ăn) có nắp đậy chắc chắn, an toàn. - Những dụng cụ, đồ dùng nguy hiểm hoặc vật chứa chất độc hải nguy hiểm phải để trong kho chứa đồ an toàn. - Cửa sổ phải có chấn song, các thanh dọc chắc chắn và khoảng cách đảm bảo trẻ không chui qua được. Không nên để trẻ một mình ở lan can trên nhà cao tầng. Ảnh minh họa: Minh Thùy. - Khu bếp phải riêng biệt, có cửa ngăn và có khóa để trẻ dưới 6 tuổi không tiếp xúc được với bếp lửa, bình ga. - Dây dẫn điện phải được đi ngầm trong tường hoặc có vỏ bọc chắc chắn nếu đi bên ngoài. - Các công tắc điều khiển, cầu chì, ổ cắm được lắp đặt ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi và phải có hộp hay lưới bảo vệ hoặc có nắp đậy an toàn. - Phải sử dụng các loại đèn có phần vỏ ngoài bằng vật liệu cách điện tại các phòng trong nhà. - Không đặt ổ cắm điện trong phòng vệ sinh, nhà tắm, nếu có phải đặt sau cầu chì/Ap-to-mat và ở vị trí an toàn ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi. - Cầu thang phải có lan can, tay vịn chắc chắn. Bậc cầu thang có chiều cao, bề mặt rộng phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ em. - Khoảng cách giữa các thanh dọc của lan can cầu thang đảm bảo trẻ dưới 6 tuổi không chui lọt và không có các thanh ngang để trẻ em sử dụng trèo qua. - Phích nước phải có hộp đựng hoặc dây đai giữ và để ở vị trí an toàn, ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi. - Các loại thuốc được để trong tủ đựng thuốc và ở vị trí ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi. - Dao, kéo và các vật sắc nhọn dùng để cắt để ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi. - Không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi nhỏ hoặc các vật nhỏ dễ nuốt, đề phòng hóc nghẹn đường thở. Theo Minh Thùy (VNE)