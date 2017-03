Thêm 3 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm

Ba bệnh nghề nghiệp được bổ sung gồm: Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp; bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân và nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.



Như vậy, cho đến nay đã có 28 bệnh nằm trong danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.



Theo thông tư, người lao động đã được giám định là mắc các bệnh nói trên sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động.



Cùng với quyết định này, Bộ Y tế cũng ban hành tiêu chuẩn chẩn đoán và giám định các bệnh trên.



Thông tư nêu rõ tiêu chuẩn quy định yếu tố tiếp xúc, tiêu chuẩn chẩn đoán và giám định mức độ tổn thương cơ thể do bệnh nhiễm độc Cadimi (Cd) nghề nghiệp đối với những lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với Cd.



Tiêu chuẩn để chẩn đoán và giám định bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân khi kết quả giám định mức độ tổn thương cơ thể của bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân cho người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với rung xóc tần số thấp.



Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được xem xét theo quy định yếu tố tiếp xúc, các tiêu chuẩn chẩn đoán và giám định mức độ tổn thương cơ thể vì nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho những người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với HIV.



Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2012./.







Giám định bệnh nghề nghiệp là xác định tỷ lệ mất khả năng lao động cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, làm cơ sở cho cơ quan quản lý người lao động (chủ sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội) trợ cấp cho người lao động.



Chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp là một trong các chế độ bảo hiểm đã được thực hiện. Tuy nhiên, trong phạm vi cả nước, đối tượng được giám định bệnh nghề nghiệp chiếm tỉ lệ rất ít.

Theo Thùy Giang (Vietnam+)