Thêm 4 loại sữa bột của Nhật Bản hàm lượng i ốt thấp

Ngày 18.8, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ Y tế cho biết, tiếp theo cảnh báo ngày 9.8 của Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Kông, trung tâm này lại cảnh báo thêm 4 loại sữa bột dành cho trẻ nhỏ của Nhật Bản có hàm lượng i ốt thấp hơn so với tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế về thực phẩm (Codex).

Đó là các sản phẩm: Meiji HP (0 - 36 tháng tuổi), Wakodo (0 - 9 tháng tuổi), Morinaga (0 - 12 tháng tuổi, 13 gr x 10 gói) và Morinaga (0 - 12 tháng tuổi, 850 gr).



Trước cảnh báo này, Cục ATVSTP đã nhanh chóng rà soát tình hình nhập khẩu, lưu thông dòng sản phẩm sữa này tại Việt Nam và yêu cầu công ty nhập khẩu báo cáo giải trình. Các sản phẩm cảnh báo trên không có trong danh sách cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm tại Việt Nam.



Cục ATVSTP đã cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm sữa Meiji khác (dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi) theo đúng quy định như sau: sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ sơ sinh Meiji Gold 1 Infant Formula; sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi Meiji Gold 2 Follow-up formula; sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi Meiji Gold 3 Growing-up formula; sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 - 9 tháng tuổi Meiji Hohoemi; sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 9 - 36 tháng tuổi Meiji Step; sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 9 tháng - 3 tuổi Meiji; sữa bột Meiji Milk Step.



Đối với sản phẩm của Công ty Morinaga, Cục đã cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, bao gồm: sữa bột Morinaga dành cho trẻ từ 9 - 36 tháng tuổi; sữa bột Chilmil dành cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi; sữa bột Hagukumi dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi.



Đối với sản phẩm sữa bột Wakodo, Cục đã cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi gồm: Thực phẩm công thức dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi Wakodo Haihai; Thực phẩm công thức dành cho trẻ từ 1-3 tuổi Wakodo Gungun.



