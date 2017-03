Thêm ca tử vong do virus tương tự chủng gây SARS

Theo WHO, Bộ Y tế Arập Xêút xác nhận một người đàn ông, 39 tuổi, ở nước này, bắt đầu có các triệu chứng nhiễm chủng virus corona mới (NCoV) từ ngày 24/2 và được đưa tới viện 4 ngày sau đó, đã tử vong ngày 2/3. Điều tra sơ bộ cho thấy bệnh nhân này trước đó không tiếp xúc với những trường hợp nhiễm NCoV đã được thông báo.



Như vậy, tính đến nay WHO đã thông báo 15 trường hợp nhiễm NCoV kể từ khi loại virus này được phát hiện giữa năm ngoái, trong đó 9 trường hợp đã tử vong tại Arập Xêút, Jordan và Anh.



Ngày 12/3, WHO một lần nữa kêu gọi các nước phải thận trọng với những trường hợp đang bị nhiễm trùng đường hô hấp mãn tính nặng và xem xét kỹ bất cứ biểu hiện bất thường nào, đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan này những ca bệnh mới được phát hiện.



WHO cho biết thêm loại virus mới này thuộc chủng corona (dạng vành), bao gồm các loại virus có khả năng gây cảm lạnh và SARS, thường lây lan qua những con đường giống như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm, virus sẽ lan truyền trong không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Tuy nhiên, không giống như SARS, loại virus mới có thể gây suy thận cấp, một triệu chứng hiếm gặp đối với các loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp khác.



Năm 2003, đại dịch SARS được phát hiện tại nhiều khu vực trên thế giới, và bùng phát mạnh chủ yếu ở châu Á, đã khiến hơn 800 người thiệt mạng./.