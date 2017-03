Thêm một lớp học đóng cửa vì bệnh tay chân miệng

Chiều 1.8, bác sĩ Nguyễn Thị Sự, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Q.5, cho biết bệnh xảy ra ở lớp mầm non 1 (1 HS mắc) và lớp mầm non 2 (3 HS mắc). Lớp mầm non 2 có 43 HS học hè, và do có 3 HS mắc bệnh (2 ngụ Q.5 và 1 ngụ Q.Bình Tân), nên theo quy định, trường phải tạm thời cho HS lớp này nghỉ học 10 ngày (bắt đầu hôm 29.7) để phòng bệnh lây lan. Trung tâm y tế dự phòng Q.5 đã phối hợp cùng trường khử khuẩn, sát trùng phòng bệnh, đồng thời giám sát chặt chẽ để phát hiện các ca mắc mới. Trước đó, bệnh tay chân miệng đã xảy ra tại một số trường ở Q.8, buộc nhiều trường ở đây phải đóng cửa, cho HS kết thúc sớm khóa học hè.

