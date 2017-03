Thêm một sản phụ sinh tư

Ngày 26-6, BV Từ Dũ cho biết vừa phẫu thuật bắt một lần bốn em bé cho sản phụ Trần Thị Tình 33 tuổi, ngụ huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Năm 2011, BV Nhân dân Gia định cũng có một ca sinh tư, sản phụ cũng là người miền Tây (An Giang).

Tỉ lệ sinh bốn là 1/700.000 ca sinh

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BV Từ Dũ, cho biết ngày 20-6, sản phụ được chuyển viện từ Đồng Tháp lên trong tình trạng tứ thai ở tuần 32, dọa sinh non, tiền sản giật. Sản phụ được chỉ định mổ lấy thai.

Kết quả phẫu thuật các bác sĩ đã đưa ra bốn bé gái. Bé đầu nặng 1,5 kg, bé thứ hai nặng 1,2 kg, bé thứ ba nặng 1,6 kg và bé cuối cùng nặng 1,7 kg. Vì sinh non tháng nên ngay sau khi sinh, các bé được đưa vào hồi sức sơ sinh ngay. Hiện sức khỏe của bốn em bé và sản phụ ổn định. “Nguyên nhân đa thai có thể do trong thời gian kinh nguyệt có nhiều trứng rụng nên thụ thai hai, ba hoặc bốn. Năm 2006, tại BV cũng đã có một ca sinh bốn. Tỉ lệ sinh bốn là 1/700.000 ca sinh” - bác sĩ Hải nói.

Cũng theo bác sĩ Hải, vì sản phụ bị tiền sản giật lại đa thai, thể tích tử cung to nên vấn đề lo nhất là băng huyết sau sinh, đờ tử cung và phải cắt tử tung… Do BV đã phòng ngừa được nên không xảy ra tình trạng trên.

Bốn đứa trẻ đang được chăm sóc tại BV Từ Dũ. Ảnh: TÙNG SƠN

Bác sĩ Lê Thị Cẩm Giang, khoa Sơ sinh, BV Từ Dũ, cho biết thêm: Đứa trẻ sinh non tháng, nhẹ cân thì vấn đề hô hấp và dinh dưỡng là rất quan trọng. Bản thân các bà mẹ bị tiền sản giật thì tuần hoàn máu qua nhau thai kém hơn sản phụ bình thường nên dinh dưỡng đứa trẻ trong tử cung không tốt.

Các bé từ lúc sinh ra đến nay đều được cho ăn qua đường tĩnh mạch. Do tình trạng tiêu hóa kém nên hiện ba bé nặng cân nhất chỉ uống được 2 ml/cử, bé nhẹ cân nhất uống khỏe hơn, 4 ml/cử. Khi các bé uống được khoảng 10 ml sữa thì sẽ cho ra với mẹ, áp dụng phương pháp Kangaroo. “Trẻ sinh non thường có nguy cơ về phát triển tâm thần vận động, bệnh lý về võng mạc, thị lực. Do đó, khi các bé ra khỏi hồi sức sẽ được kiểm tra thính lực, bốn tuần sau sẽ kiểm tra thị lực” - bác sĩ Giang cho biết thêm.

Hôm nay (27-6), sản phụ sẽ được xuất viện, riêng bốn em bé vẫn đang được chăm sóc tại khoa Sơ sinh.

“Tôi đã khóc rất nhiều!”

Sản phụ Trần Thị Tình đã nói như vậy khi chúng tôi đề cập đến vấn đề sinh bốn của chị. Theo chị Tình, vợ chồng chị đã có hai đứa con, đứa trai 12 tuổi và đứa gái sáu tuổi. Hai vợ chồng đều làm mướn, gia cảnh khó khăn nên chưa muốn có con nữa. Việc có thai và sinh bốn là nằm ngoài kế hoạch. “Mang thai nhưng tôi vẫn đi làm thuê, làm mướn. Đến khi thai được ba tháng tôi mới đi siêu âm ở Trạm Y tế xã Tân Phước, bác sĩ nói tôi mang thai đôi. Tôi đã khóc và xin bỏ một đứa nhưng bác sĩ bảo thai đã lớn không bỏ được” - chị Tình kể.

Khi thai lên khoảng bốn tháng, chị lên BV Sa Đéc siêu âm, bác sĩ nói chị có tứ thai. “Tôi giật mình hết hồn và khóc rất nhiều vì đây là điều không tưởng tượng nổi. Đến khi thai hơn năm tháng, tôi đến BV Sa Đéc siêu âm tiếp, bác sĩ lại bảo tam thai, hai gái, một trai. Lúc này tôi nghĩ thì phải đành chấp nhập vì không thể bỏ con được nữa. Thấy tôi nói có tứ thai, bác sĩ ở trạm y tế đã xin lại kết quả siêu âm song thai mà ông thực hiện cho tôi trước đó” - chị Tình tâm sự.

Từ lúc mang thai qua tháng thứ tư, vấn đề ăn uống, đi lại của chị Tình rất khó khăn. Chị không thể nằm giường mà chỉ nằm võng suốt ngày đêm. Bà Dương Thị Mật, mẹ chị Tình, cho biết mỗi lần thấy con gái nặng nề như vậy bà cũng đã khóc rất nhiều, tối giật mình nghĩ đến con mang thai 3-4 thai, bà không dám ngủ.

Giờ anh chị tính thế nào? “Thì sinh ra thì phải nuôi được đến đâu hay đến đó chứ biết làm sao” - anh Trần Hữu Đồng, chồng sản phụ Tình, tâm sự…

Nuôi bốn đứa cực lắm nhưng vui Chị Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, xã Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang) bị hiếm muộn nên đã đi kích thích trứng tại một phòng mạch bác sĩ tư. Kết quả là chị mang tứ thai mà không biết. Ngày 24-8-2011, sản phụ Trinh đến BV Nhân dân Gia định để sinh. Bé đầu tiên là trai nặng 1,7 kg, ba bé gái lần lượt nặng 1,2 kg, 1,1 kg và 1,6 kg (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin). Tối 26-6, chúng tôi liên hệ điện thoại với chị Trinh. Chị vui mừng cho biết hiện bốn bé đều khỏe mạnh, thỉnh thoảng chỉ ho, sổ mũi nhưng có một bác sĩ tư gần nhà khám và cho thuốc không lấy tiền. Hiện các bé đã biết ngồi. Bé trai lớn nhất là Huỳnh Thanh Nam nặng 9,4 kg, bé gái thứ hai là Huỳnh Kim Tuyến nặng 7,4 kg, bé gái thứ ba là Huỳnh Kim Hương nặng 8 kg và Huỳnh Kim Cương nặng 8,2 kg! Khi nghe chúng tôi kể về sản phụ sinh bốn ở Đồng Tháp, chị Trinh cười nói: “Vậy hả, tôi tưởng tôi hạng nhứt, ai ngờ có người đồng hạng. Tôi nghe nói sinh tư được Nhà nước nuôi, tôi mong lắm mà không thấy gì hết. Không thì mình nuôi hết luôn chứ không tách các bé ra được. Các bé nhớ mẹ, hơn nữa tách ra là các bé bệnh liền! Cực mà vui lắm!”. Trễ kinh 3-4 tuần là phải đi khám Sản phụ khi trễ kinh khoảng 3-4 tuần phải đi khám để biết có thai hay không. Nếu có thai, lúc này bác sĩ sẽ xác định được số thai, thai nằm ở đâu, tim thai có hay không?... Nếu phát hiện có những bất thường về thai nhi hay bệnh của mẹ thì sẽ có những xử lý phù hợp. Bác sĩ TRẦN NGỌC HẢI, Trưởng phòng Kế Hoạch

- Tổng hợp, BV Từ Dũ

DUY TÍNH