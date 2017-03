Thêm một trẻ chết sau khi tiêm vaccine

Tối 22-7, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở đã đến Bệnh viện huyện Tuy Phong để chỉ đạo kiểm điểm việc một cháu bé sơ sinh chết sau khi tiêm vaccine viêm gan B.

Theo đó, cháu bé này ra đời lúc 6 giờ sáng 21-7. Đến 10 giờ sáng, cháu được tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B. Tới 22 giờ đêm, các sản phụ trong phòng phát hiện cháu bé khóc, gọi mẹ bé dậy trông con, sau đó mẹ bé ngủ tiếp. Đến 22 giờ 30, cha bé vào thăm con, thấy con há hốc miệng, kiểm tra thì cháu bé đã chết. Lúc này, trong phòng đang mở quạt.

Bác sĩ Việt cho biết hiện chưa thể khẳng định cháu bé chết vì nguyên nhân nào. Lọ vaccine tiêm cho cháu bé không cùng lô vaccine ở Quảng Trị.

Sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân

Chiều 22-7, GS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Dịch tễ Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế, ông Đỗ Mạnh Hùng - Viện Pasteur Nha Trang đã có buổi họp kín (không cho báo chí tham dự) với lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo tỉnh về vụ việc ba trẻ sơ sinh chết sau khi tiêm vaccine ngừa viêm gan B tại BV Đa khoa Hướng Hóa.

GS-TS Nguyễn Trần Hiển cùng đoàn công tác thăm và chia buồn với sản phụ Hồ Thị Dụ. Ảnh: V.LONG

Sau phiên họp, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết các thành viên trong hội đồng xác định đây là chùm ca bệnh. Cả ba trẻ tử vong về lâm sàng đều diễn biến nhanh giống nhau, tím tái khó thở, lịm đi trong vòng 10 phút sau khi tiêm. Kết quả đại thể, có biểu hiện xuất tiết, xung huyết, xuất huyết đa phủ tạng. Nguyên nhân tử vong sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân. Hội đồng bác bỏ yếu tố bệnh lý của trẻ vì tiền sử thai nghén bình thường, đẻ thường, khỏe mạnh, bú tốt, cân nặng 2,8-3,1 kg.

Không loại trừ do vaccine

Hội đồng khẳng định ít nghĩ đến nguyên do vaccine, tuy nhiên không loại trừ trường hợp này. Cả nước có khoảng 600.000 liều thuốc thuộc hai lô này đã được sử dụng mà không có trường hợp phản ứng nào. Vaccine được kiểm định có giấy phép xuất xứ từ Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế.

Tuy nhiên, hội đồng cũng khẳng định việc bảo quản vaccine tại BV Đa khoa Hướng Hóa chưa đúng theo quy định, ghi chép quản lý hằng ngày không lưu vỏ theo quy định. Không triển khai tiêm vaccine tại phòng tiêm riêng mà tiêm ngay tại phòng bệnh.

Trên cơ sở đó, hội đồng thống nhất gửi mẫu vaccine, mẫu nghiệm não, phổi, gan, thận đến phòng thí nghiệm quốc gia, quốc tế để xét nghiệm kiểm định chất lượng vaccine và các chất lạ có trong mẫu nghiệm.

Trong buổi làm việc với BV Hướng Hóa, các bác sĩ cho biết ngày tiêm thuốc (20-7), bệnh viện này có mất điện từ 5 giờ đến 12 giờ. Trong quá trình này thì tủ lạnh, nơi bảo quản lô thuốc tiêm cho ba trẻ không hoạt động.

Trả lời vấn đề này, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết việc mất điện không ảnh hưởng đến quá trình bảo quản vaccine. Vì vaccine trong nhiệt độ bảo quản từ 2-8OC thì thuốc bền vững tới bốn năm, nhiệt độ 37OC trong bốn tuần, trên 45OC trong vài ngày.

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện nay tạm dừng hai lô thuốc vaccine viêm gan B đã tiêm cho ba trẻ tại BV Hướng Hóa. Riêng các lô thuốc khác vẫn tiếp tục tiêm bình thường cho trẻ em sau khi sinh.

Dừng sử dụng hai lô vaccine viêm gan B Tối 22-7, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị tạm ngừng sử dụng trên toàn quốc số lô: V-GB020812E và V-GB030812E, HD: 07-2015, SĐK: QLVX-0376-11 do Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Y tế số 1 (Vabiotech) sản xuất vì liên quan đến vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm tại Quảng Trị. Cục trưởng Trương Quốc Cường đề nghị các cơ sở thực hiện việc bảo quản vaccine theo đúng hướng dẫn ghi trên nhãn của vaccine, chờ kết luận của Bộ Y tế. Về lo lắng của các bà mẹ có nên tiêm cho con trong vòng 24 giờ sau khi sinh, ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chủ nhiệm dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho rằng kinh nghiệm Việt Nam và thế giới, tiêm phòng trong 24 giờ sau tiêm là rất quan trọng, bởi nó phòng được lây nhiễm đến 90% từ mẹ có lây nhiễm viêm gan B sang con, tiêm càng muộn tỉ lệ này càng giảm đi, khả năng phòng lây truyền từ mẹ sang con là càng thấp. HUY HÀ

VIẾT LONG - P.NAM