Thêm nhiều tỉnh có dịch heo tai xanh

Gần 120 con heo mắc bệnh ngày 14-8 trong hai hộ gia đình ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam đã được cơ quan chức năng tiêu hủy.

Tại Đồng Tháp, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm tám xã có dịch tai xanh thuộc các huyện Tân Bình, Lai Vung, Tháp Mười, Tam Nông và TP Cao Lãnh. Tại Tây Ninh, hiện có 67/95 xã, phường, thị trấn xuất hiện dịch bệnh với 13.133 con heo bệnh, 3.939 con chết.

Tại Nghệ An, Cơ quan Thú y vùng III vừa cho biết dịch heo tai xanh đã lan đến trại nuôi heo thuộc Công ty TNHH heo giống ngoại Thái Dương (xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) - trại heo hiện đại, lớn nhất Bắc Trung Bộ với số heo phải tiêu hủy lên tới 5.600 con. Hiện dịch heo tai xanh đã lây lan ra bốn huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu. Như vậy, tính đến chiều 17-8, cả nước có 23 địa phương bị dịch heo tai xanh, gần một nửa trong số này là các tỉnh, thành thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

l Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín vừa yêu cầu tăng cường hỗ trợ thu mua heo thịt và tiêu thụ sản phẩm thịt heo an toàn trên địa bàn. Theo đó, để hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ đàn heo thịt khỏe mạnh, đến tuổi xuất chuồng trên địa bàn nhằm giảm đàn nhanh, giảm mật độ heo chăn nuôi trước nguy cơ đe dọa của dịch heo tai xanh, UBND TP giao Sở Công thương tập trung thu mua đàn heo thịt an toàn đang tồn đọng và tăng cường tiêu thụ sản phẩm thịt heo an toàn trên địa bàn thành phố. Chủ động thu mua, chế biến và có kế hoạch dự trữ sản phẩm thịt nhằm đảm bảo dự trữ đủ nguồn hàng, góp phần cân đối cung-cầu thực phẩm thịt gia súc sau dịch.

V.YÊN - H.NHI - Đ.LAM - V.TRẦN