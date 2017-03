Thị trường thuốc đang hỗn loạn

TP.HCM chưa có kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2013 Năm nay, đấu thầu thuốc sẽ theo quy định mới (theo Thông tư 01 của liên bộ Y tế - Tài chính có hiệu lực vào tháng 6-2012) nên các bệnh viện làm chưa xong, do danh mục thuốc chưa thống nhất, chưa rõ ràng. Sở Y tế xin phép UBND kéo dài giá trị hợp đồng năm 2012 đến tháng 6-2013, tức căn cứ vào giá thầu năm 2012 để mua thuốc. Tại sao thành phố trước đến giờ chưa đấu thầu tập trung, trong khi một số tỉnh đã làm? Qua phân tích cho thấy tuy đấu thầu riêng lẻ từng bệnh viện nhưng giá cả từng mặt hàng vẫn hợp lý. Thứ hai, do đặc thù thành phố có quá nhiều bệnh viện, nhu cầu quá lớn cho nên nếu một công ty trúng thầu một mặt hàng nào đó quá lớn, không đủ hàng cung cấp thì phải làm sao? Do đó cũng cần có một chính sách vĩ mô nào đó để giải quyết. PGS-TS PHẠM KHÁNH PHONG LAN