Thiếu nữ chết oan ở Cà Mau vì chẩn đoán sai

● Thả nhiều người tham gia gây rối

Hai bác sĩ khác là Phạm Thành Lý, Huỳnh Văn Thể (bác sĩ tham gia khám hội chẩn) và hai điều dưỡng Hồ Minh Cảnh, Tô Vinh Phước (chăm sóc, theo dõi bệnh nhân) bị kỷ luật cảnh cáo do sai phạm về y đức trong phiên trực, có thái độ và lời nói làm người nhà bệnh nhân không hài lòng.

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, bác sĩ Tú đã không khám bệnh toàn diện, bỏ sót dấu hiệu bệnh lý quan trọng của bệnh nhân Dương Thị Thu Huyền. Trong khi bệnh nhân Huyền bị chấn thương sọ não nhưng các bác sĩ lại chẩn đoán bị chấn thương đa phần mềm, điều trị bằng phương pháp nội khoa, dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Năm Căn cũng cho biết êkip trực này đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong cái chết của Dương Thị Thu Huyền nhưng ở mức độ nào thì công an sẽ lập một tổ điều tra riêng để làm rõ.

Trong một diễn biến khác, hôm qua Công an huyện Năm Căn cho biết đã thả 10 đối tượng tham gia gây rối, đập phá Bệnh viện Đa khoa Năm Căn và nhà riêng các bác sĩ. Như vậy, đến nay Công an huyện Năm Căn vẫn còn tạm giữ tổng cộng 31 đối tượng, trong đó có Lê Quốc Lơ - nghi can chính trong vụ hiếp dâm thiếu nữ Dương Thị Thu Huyền.

Theo C.QUỐC - P.VÂN (TTO)