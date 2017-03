Thiếu vitamin D nồng độ cao có thể bị Parkinson

Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí y khoa Archives of Neurology số ra tháng Ba này.



Các nhà khoa học nói rằng việc thiếu vitamin D có mối liên hệ với nhiều bệnh kinh niên và các rối loạn lâm sàng, bao gồm giảm sức mạnh cơ bắp, rối loạn nhận thức, bệnh đa xơ cứng hay bệnh tiểu đường (tuýp 1 và tuýp 2) và một số bệnh ung thư. Thiếu vitamin D cũng được cho là phổ biến ở những bệnh nhân Parkinson.



Tiến sỹ Marian L. Evatt và các đồng nghiệp tại Đại học Emory và Trung tâm y tế cựu chiến binh Atlanta đã tiến hành kiểm tra việc thiếu vitamin D ở những bệnh nhân Parkinson giai đoạn đầu chưa được điều trị.



Kết quả phân tích và so sánh phát hiện tỷ lệ cao thiếu vitamn D ở những bệnh nhân Parkinson giai đoạn đầu, chưa trải qua quá trình điều trị. Có khoảng 69,4% những người tham gia nghiên cứu bị thiếu vitamin D.



Trước đây, các nhà khoa học Hà Lan cũng đã phát hiện ra rằng những người có nồng độ vitamin D cao, ít có nguy cơ mắc các triệu chứng bệnh Parkinson.



Các nhà khoa học từ Viện sức khỏe và phúc lợi quốc gia ở Helsinki, Phần Lan, cũng đã tiến hành nghiên cứu đối với 3.173 người không bị bệnh Parkinson, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 50-79 trong khoảng thời gian kéo dài 29 năm từ 1978-2007. Vào cuối chương trình nghiên cứu, có 50 người bị mắc căn bệnh Parkinson.



Sau khi điều chỉnh các nhân tố liên quan tiềm ẩn khác bao gồm hoạt động thể chất và chỉ số cơ thể con người, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người có nồng độ vitamin D cao nhất trong số người tham gia nghiên cứu có nguy cơ thấp hơn 67% mắc các triệu chứng bệnh Parkinson so với những người có nồng độ vitamin D thấp nhất.



Vitamin D thường được xem là “vitamin trời cho,” bởi nó được sản xuất từ ánh nắng Mặt Trời. Khoảng 90-95% vitamin D trong cơ thể chúng ta là do da sản sinh và chỉ 5-10% là do nguồn thực phẩm. Các loại cá giàu chất dầu như cá hồi, cá tuyết, cá thu, cá trích có lượng vitamin D cao hơn những cá khác. Nấm phơi khô cũng chứa vitamin D.



Parkinson là bệnh thoái hóa dần dần của hệ thần kinh trung ương, thường thấy ở lớp người ngoài 50 tuổi, rất ít khi thấy ở tuổi trẻ. Nam giới bị bệnh nhiều hơn nữ giới.





Theo Khắc Hiếu (Vietnam+)