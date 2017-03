Thính giác liên quan đến tăng nguy cơ mất trí nhớ

Nghiên cứu do phẫu thuật gia Frank Lin và các đồng nghiệp thuộc trường Đại học Johns Hopkins thực hiện đối với hơn 600 người (cả nam và nữ) cho thấy thính giác của các đối tượng này càng kém thì nguy cơ mất trí nhớ càng cao.



Các nhà khoa học trên đã theo dõi hơn 600 đối tượng tuổi từ 36 đến 90 trong 12 năm. Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu trên, tất cả các đối tượng này đều qua kiểm tra thính giác nhưng không ai bị mắc chứng mất trí nhớ.



Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện 9% số đối tượng này phát triển chứng dạng như mất trí nhớ. Sau khi đã loại trừ tuổi tác và các yếu tố khác, họ thấy những người mất khả năng thính giác nhẹ có nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ cao gần gấp hai lần so với những người có thính giác bình thường. Nguy cơ này còn tăng gấp ba lần ở những người bị mất khả năng thính giác ở mức độ vừa phải và năm lần đối với các đối tượng điếc nặng.



Ông Lin cho biết các nguyên nhân cho mối liên hệ này chưa rõ ràng tuy nhiên có các khả năng xảy ra như mất thính giác và mất trí có điểm chung dù chưa rõ nguyên nhân; khả năng khác là những người lớn tuổi bị nghễnh ngãng có thể gặp những khó khăn khác do giảm chức năng thần kinh hoặc do cách ly xã hội, cô đơn khiến khả năng nghe giảm cũng có thể ảnh hưởng đến chứng mất trí nhớ.



Ông Lin nói: "Việc chữa trị mất khả năng thính giác sẽ không có hại gì cho bạn nhưng sẽ tốn nhiều chi phí" và nhấn mạnh rằng ông đang tiến hành thí nghiệm kiểm tra xem liệu chữa chứng mất khả năng thính giác sẽ kìm chế phát triển chứng mất trí nhớ.



Tuy nhiên, các thiết bị trợ thính hiện nay rất đắt, điều này giải thích tại sao chỉ một số lượng nhỏ những người bị điếc đeo chúng.





Theo Anh Minh (Vietnam+)