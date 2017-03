Thịt bò tái: giúp “sung” hay dễ “ung”?

Bạn đọc này băn khoăn: “Do làm quản lý một ngân hàng nên áp lực tôi đối diện cũng nhiều, nên mấy tháng nay tôi cảm giác sức khoẻ tình dục của mình có kém đi nhiều.



Vợ tôi cũng nói chất lượng quan hệ vợ chồng của tôi giảm nhiều so với lúc mới cưới. Mấy ông bạn thân kêu tôi ăn thịt bò tái nhiều vào sẽ giúp cường dương, ham muốn, sung hơn trong chuyện chăn gối. Tôi cũng muốn làm vậy nhưng lại nghe nói ăn nhiều thịt bò nói riêng và thịt đỏ nói chung, khả năng bị ung thư sẽ cao hơn nên không biết phải làm sao?”



Chúng tôi xin đăng nội dung trao đổi của TS.BS Nguyễn Thành Như, uỷ viên ban chấp hành hội Y học giới tính châu Á – Thái Bình Dương, hội viên hội Nam khoa Hoa Kỳ.



Giảm ham muốn tình dục có bốn nhóm nguyên nhân: tâm lý (lo âu, căng thẳng, trầm cảm…), nội tiết (giảm testosterone, tăng prolactine), bệnh lý toàn thân (suy thận giai đoạn cuối, suy gan, suy hô hấp, suy tuyến giáp, tiểu đường nặng…) và do thuốc gây ra (đang dùng thuốc trị cao huyết áp, mỡ trong máu cao, trị u tuyến tiền liệt…) Áp lực (công việc) và tình dục là hai kẻ thù không đội trời chung, kể cả khi trong người bạn không có bệnh tật gì.



Khi căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra nhiều cortisol và norepinephrine. Đây là những chất có hại cho tình dục: cortisol làm giảm nồng độ testosterone trong máu đưa tới giảm ham muốn, còn norepinephrine làm co mạch, làm dương vật giảm tiết chất NO (nitric oxid) đưa tới giảm cương.



Hơn nữa, áp lực công việc làm bạn không còn nhiều thời gian thảnh thơi mà tình dục thì lại cần rất nhiều thời gian. Cái kiểu tình dục lẹ lẹ cho xong chỉ có giá trị khi mà tình dục đơn thuần là sinh sản.