Thoát chết nhờ... vô tình sờ vào bụng

Theo Ng.Thạnh (NLĐO)

Trước đó, ông V. bị đau bụng trên vùng rốn kéo dài suốt mấy tháng, đi khám một số bệnh viện được chẩn đoán, điều trị theo hướng viêm loét dạ dày nhưng không hiệu quả. Sau khi về nhà, tình cờ sờ tay vào bụng, bệnh nhân cảm nhận có một khối phồng to bằng quả chanh, đập mạnh theo nhịp tim.Ông V. lập tức đến Bệnh viện Đại học Y Dược siêu âm bụng và phát hiện túi phình mạch máu thân tạng với đường kính khoảng 30 mm và nguy cơ vỡ túi phình trong ổ bụng rất cao.Sau hội chẩn, các bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị ưu tiên là phẫu thuật cắt bỏ túi phình và tái tạo lại tất cả các nhánh mạch máu chính, đảm bảo việc cung cấp máu tối ưu cho các cơ quan. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau bụng, sức khỏe dần bình phục, kết quả kiểm tra cho thấy các mạch máu đã được tái tạo và cung cấp tốt cho các cơ quan trong ổ bụng. Bệnh nhân sẽ xuất viện vào ngày mai, 24-7.Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, đây là ca bệnh hiếm gặp và rất nguy hiểm. Nếu phát hiện muộn, túi phình động mạch thân tạng vỡ ra thì tỉ lệ tử vong của bệnh nhân gần 100% do bị chảy máu ồ ạt.ThS-BS Lê Thanh Phong, Trưởng đơn vị Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết động mạch thân tạng cung cấp máu nuôi gan, lách, tuyến tụy và một phần ống tiêu hóa. Khi phình, động mạch thân tạng giãn to trên 1,5 lần so với bình thường.Ca bệnh hiếm vì gần 270 năm qua y văn thế giới chỉ ghi nhận đây là ca thứ 180 toàn cầu.