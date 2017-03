Thoát chết với bệnh lao gan hiếm gặp

Ngày 20-6, bác sĩ Phạm Văn Nhân, Phó khoa Ngoại tổng quát, BV Triều An (TP.HCM), cho biết nơi này vừa điều trị một bệnh nhân người Campuchia mắc bệnh lao gan hiếm gặp.

Theo bệnh án, bảy ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đau bụng, sau đó sốt cao kèm sụt cân, thiếu máu, đã điều trị ở Campuchia nhưng không khỏi nên đến BV Triều An. Tại đây, qua nội soi các bác sĩ phát hiện bệnh nhân loét tá tràng. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân đau bụng dữ dội, bụng chướng nên được cho nhập viện. Sau khi được hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán là viêm màng bụng toàn bộ nghi do thủng một nội tạng nào đó nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Theo bác sĩ Nhân, trong quá trình mổ, bụng bệnh nhân chảy ra nhiều dịch đục và giả mạc khắp ổ bụng nhưng chưa xác định nguyên nhân. Ê kíp phẫu thuật tiếp tục mời hội chẩn bệnh nhân trên bàn mổ. Các bác sĩ ghi nhận thêm gan của bệnh nhân có nhiều nốt xơ, màu trắng đục, gan dính vào cơ hoành. Khi cắt các dây chằng để hạ gan ra khỏi cơ hoành, bác sĩ phát hiện một ổ áp - xe gan bị vỡ, nhiều mô hoại tử nên quyết định phá bỏ ổ áp - xe, làm sinh thiết gan… Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân bị lao gan, xơ gan. Ngoài ra, khi cấy mủ dịch áp - xe gan cho thấy bệnh nhân còn dương tính với vi khuẩn E.Coli.

Mô gan bị viêm lao, xơ hóa của bệnh nhân Hiên-Ron. Ảnh: BV Triều An

“Ca phẫu thuật rất phứt tạp và nặng nề do bệnh nhân bị suy kiệt toàn thân, nhiễm trùng ổ bụng, phù chân, tràn dịch màng phổi, suy thận cấp, rối loạn đông máu, thiếu máu. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh phối hợp… Hiện bệnh nhân đã được xuất viện điều trị ngoại trú về lao gan và loét dạ dày” - bác sĩ Nhân cho biết thêm.

Theo các bác sĩ, lao gan là bệnh lý hiếm gặp nhưng ở trường hợp này, tình huống chẩn đoán lại càng hiếm hoi hơn do được phát hiện khi mổ áp - xe gan. Trường hợp này thuộc nhóm hình thái lâm sàng: U lao, áp - xe lao ở gan mà không có lao phổi. Do đó, các bác sĩ nghĩ bệnh nhân bị lao gan là do vi trùng đi từ đường tiêu hóa lên.

Một nghiên cứu ở Nam Phi cho thấy lao gan chiếm 1,2% các bệnh nhân lao. Trên thế giới, một vài nước cũng có ghi nhận vài ca lao gan, tại Việt Nam cũng chỉ mới ghi nhận vài ca nhưng 3-4 năm mới xuất hiện một ca. Lao gan thường xuất hiện với các triệu chứng sốt kéo dài, sụt cân, đau bụng vùng thượng vị hay hạ sườn, gan to, vàng da, vàng mắt… Theo các bác sĩ, lao gan nếu được phát hiện, điều trị kịp thời sẽ rất tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong của bệnh nhân lao gan là 15%-42%, người mắc kèm AIDS, xơ gan, suy kiệt… thì nguy cơ tử vong càng cao.

Điều trị giống lao phổi Lao gan có ba hình thái lâm sàng: lao gan kèm lao phổi; lao gan dạng nốt lan tỏa mà không kèm lao phổi; và u hoặc áp - xe khu trú trong gan do lao mà không kèm lao phổi. Việc điều trị lao gan bằng các thuốc kháng lao giống như các lao ngoài phổi thông thường qua giai đoạn tấn công và duy trì.

