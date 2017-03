Thói quen chè chén làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức

Thường xuyên đánh chén đến say mèm ở người lớn tuổi làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức - Ảnh: Shutterstock



Theo Đức Trí (TN)



Nghiên cứu được tiến hành tại Trường Y khoa và Nha khoa Peninsula thuộc Đại học Exeter (Anh).Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu của 5.075 người từ 65 tuổi trở lên. Đây là những người đã tham gia vào nghiên cứu về Sức khỏe và Sự nghỉ hưu - một nghiên cứu kéo dài 8 năm nhằm theo dõi các nhóm đại diện cho người Mỹ trưởng thành.Nghiên cứu nhận thấy có 8,3% nam giới và 1,5% nữ giới cho biết họ chè chén say sưa khoảng 1 lần/tháng hoặc hơn thế. Chè chén say sưa là khi uống từ 4 ly trở lên mỗi lần.Nghiên cứu trên cũng cho thấy có 4,3% nam giới và 0,5% nữ giới ché chén say sưa từ 2 lần/tháng trở lên.Những người chè chén say sưa từ 1 lần/tháng trở lên tăng 62% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và tăng 27% nguy cơ suy giảm trí nhớ đáng kể.Những người chè chén say sưa từ 2 lần/tháng trở lên có nguy cơ cao gấp 2,5 lần mắc chứng suy giảm nhận thức.Tiến sĩ lain Lang - người đứng đầu cuộc nghiên cứu - cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi và các bác sĩ của họ cần biết về nguy cơ suy giảm khả năng nhận thức khi họ chè chén say sưa.Công trình nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo quốc tế của Hiệp hội Alzheimer năm 2012 tại Vancouver, Canada.