Thói quen không tốt khi tắm

Không những thế tắm giúp cơ thể tiêu thụ lượng calo, da được kích thích sẽ tiết ra chất histamin và truyền đi khắp cơ thể. Da cũng tiết ra một chất có tác dụng kích thích tuyến giáp và tuyến thượng thận, làm tăng chuyển hóa cơ bản, tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, có những thói quen khi tắm không tốt cho sức khỏe, đôi khi còn có hại như:

Tắm ngay sau khi làm việc mệt nhọc

Nhiều người có thói quen sau tắm ngay sau khi làm việc nặng nhọc, nhiệt độ cơ thể đang cao (vã mồ hôi) hoặc lao động trí óc mệt mỏi. Điều này thực sự không tốt bởi cơ thể sau khi lao động mồ hôi, lỗ chân lông đang mở rộng hơi nước sẽ ngấm qua da vào trong cơ thể khiến bạn bị cảm lạnh, ho, sốt, kéo theo các nguy cơ viêm phổi, thậm trí đột quỵ...

Nếu tắm ngay sau lao động trí óc, học tập mệt mỏi có thể gây choáng, ngất do thiếu máu lên não do não hoạt động mạnh cần một lượng máu lớn lên não, trong khi tắm lại đẩy dồn về da.

Tắm khi đói hay sau khi ăn no

Khi vừa ăn cơm no tắm ngay sẽ khiến dạ dày co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra ít hơn, mạch máu to ra, tăng thêm lượng máu lưu thông. Điều này sẽ làm cho lưu lượng máu chảy vào hệ tiêu hóa giảm đột ngột, tăng thêm hoạt động cho tim, dễ gây những bệnh về tim mạch. Nếu tắm khi đói, lúc đường huyết giảm, dễ bị ngất, choáng. Do đó, nên tắm trước bữa ăn hoặc sau khi ăn no khoảng 1 tiếng.

Tắm sau khi uống rượu

Sau khi uống rượu đi tắm se tăng nhanh tiêu hao chất đường tích trữ trong cơ thể, làm cho đường huyết hạ thấp, thân nhiệt giảm nhanh gây hoa mắt, chóng mặt thậm chí dẫn đến hôn mê do hạ đường huyết.

Hơn thế, chất cồn còn ngăn chặn sự phục hồi tích trữ của đường đối với gan, làm cho chúng ta bị choáng. Vì vậy sau khi uống rượu không nên ngay để tránh gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, sau khi uống rượu lập tức đi tắm dễ mắc các bệnh về mắt, thậm chí làm cho tăng huyết áp gây đột quỵ.

Tắm quá muộn

Do công việc bận rộn hoặc do thói quen mọi người hay tắm khuya trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, sau 23 giờ là thời điểm bạn đặc biệt không nên tắm. Vì khi tắm bao giờ cũng có sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và nước khiến cho cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, sức đề kháng giảm đi, vi trùng dễ xâm nhập, gây ra cảm, sốt hoặc viêm phổi.

(Theo Sức khỏe & Đời sống)