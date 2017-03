Thông điệp từ cơ thể bạn

Nữ giới có ngón tay trỏ ngắn hơn ngón tay đeo nhẫn, nguy cơ bị viêm khớp gối mãn tính cao gấp đôi người khác, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Viêm khớp và Thấp khớp năm 2008 cho biết như vậy. Nguyên nhân là do lượng hormone nữ estrogen thấp tạo điều kiện cho bệnh viêm khớp phát triển. Để ngăn chặn điều này, thường xuyên kéo phần cơ gối, khi ngồi, kéo thẳng mỗi chân song song với mặt đất 10 lần, mỗi lần giữ từ 5-10 giây.

Phụ nữ cao hơn 1,57m có thể mất đi cơ hội đột biến gene giúp họ sống lâu tới 100 tuổi. Vì thế, có thể tham khảo các bí quyết để sống lâu, trong đó nguyên tắc vàng là tránh thuốc lá, ít dùng đồ uống có cồn hay ăn thịt.

Con gái mà có đôi chân bè bè chắc nịch, nên chăm sóc gan cẩn thận. Các nhà khoa học Anh phát hiện, những ai có vòng đùi từ 50 đến 73cm có nhân tố gây ra bệnh về gan cao hơn những người khác. Vì thế, để tránh gây độc cho gan, nên chú ý sử dụng găng tay, mặt nạ bảo hộ khi dọn dẹp hay làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại, ăn uống vệ sinh và khoa học.

Người già mà không phân biệt được mùi vị của chuối, chanh, quế hay một số vị thông thường khác có thể mắc bệnh Parkinson trong vòng 4 năm, đó là kết quả nghiên cứu trong Biên niên về thần kinh học công bố năm 2008. Các nhà nghiên cứu tin rằng vùng não chịu trách nhiệm về cơ quan khứu giác đứng đầu về ảnh hưởng của bệnh Parkinson, nó có thể bị tác động từ 2-7 năm trước khi chẩn đoán ra bệnh. Những người có nguy cơ cao nên uống dầu cá bổ sung, Omega-3 có thể giúp não kháng lại MPTP, một hợp chất có hại gây ra bệnh Parkinson.

Gặp khó khăn khi với tới chạn bếp vì sải tay ngắn, những phụ nữ này có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer gấp 1,5 lần người có cánh tay dài hơn (sải tay ngắn nhất được cho là mốc 152cm). Sự thiếu hụt về mặt dinh dưỡng trong những khoảng thời gian tăng trưởng then chốt có thể là nguyên nhân dẫn đến sải tay ngắn đi, đồng thời cũng ảnh hưởng đến khả năng nhận thức về sau, các nhà nghiên cứu của Đại học Tufts của Mỹ cho hay. Để phòng chống căn bệnh này, hãy tham gia các hoạt động giải trí để khuyến khích hoạt động của não như vẽ hay làm đồ gốm chẳng hạn.

Khá nhiều nghiên cứu cho thấy vết nhăn theo đường thẳng ở một hay hai vành tai có thể dự báo cho nguy cơ tim mạch như đau tim, phẫu thuật tim nhân tạo. Mặc dù các chuyên gia chưa giải thích chính xác tại sao nhưng họ nghi ngờ về tình trạng mất một sợi thớ co giãn nào đó có thể gây nên xơ cứng động mạch. Cách giữ gìn sức khỏe tốt nhất là kiểm soát cân nặng, giảm huyết áp và cholesterol.

Người trưởng thành bụng to ra ở tuổi 40 có nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ khi sang tuổi 70 gấp 3,6 lần người khác, cho dù họ không bị quá cân. Một trong những nguyên nhân có thể do so với lớp mỡ dưới da, lớp mỡ bao quanh phủ tạng sản sinh ra một loại hormone gây viêm liên quan đến suy giảm nhận thức. Vì thế, giữ được eo thon bằng chế độ ăn uống ít béo bụng nên được ưu tiên.

Nghe có vẻ phản trực giác nhưng một nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp đăng trên tạp chí Đột quỵ năm 2009 cho rằng phụ nữ có bắp chân nhỏ có xu hướng xuất hiện các mảng bám động mạch cảnh, một trong những nhân tố dẫn đến đột quỵ. Lý do, lớp mỡ dưới da ở người có bắp chân to có thể thu hút các axit béo trong dòng máu và tích trữ chúng tại những nơi ít nguy hiểm hơn. Theo khảo sát với hơn 40.000 người Nhật, những ai uống hơn 5 chén trà xanh mỗi ngày có thể giảm thiểu nguy cơ tử vong vì đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Về các loại nhóm máu, người thuộc nhóm máu A, B, hay AB có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn người có nhóm máu O là 44%. Đó là kết luận sau khi Viện nghiên cứu ung thư Dana-Farber ở Boston kết hợp cùng trường Y Harvard nghiên cứu trên 107.000 người Mỹ. Có lẽ loại gene quy định nhóm máu cũng mang nguy cơ di truyền đến khả năng mắc ung thư tuyến tụy. Giải pháp cho vấn đề này là bổ sung vitamin D, cách tốt nhất qua con đường ăn uống là dùng sữa có hàm lượng chất béo thấp và cá, đặc biệt là cá hồi.

