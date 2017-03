Thủ dâm ở nữ giới: Những lợi ích bất ngờ

Không có gì ngạc nhiên khi gần đây, các nhà liệu pháp tình dục đã không ngừng tiến hành các nghiên cứu liên quan đến hoạt động này. Họ khuyên phụ nữ nên thủ dâm khi gặp khó khăn trong việc đạt được cực khoái vì nó giúp họ hiểu biết về cơ thể và những gì khiến họ vui và hạnh phúc. Thủ dâm ở phụ nữ có thể mang lại lợi ích đối với sức khỏe cũng như mối quan hệ của họ với các đối tác của mình. Điều thứ hai nghe có vẻ lạ, vậy những lợi ích đó là gì?



1. Phụ nữ có thể đạt được cực khoái bằng thủ dâm

Theo Tiến sĩ Ferryal Loetan, chuyên gia tư vấn và phục hồi chức năng tình dục, bệnh viện Harapan Bunda, Jakarta, như tờ Nakita trích dẫn, nếu một người phụ nữ có thể đạt được cực khoái bằng thủ dâm cũng là điều bình thường. Tương tự, nam giới cũng có khả năng này. Tuy nhiên, ở phụ nữ có thể phân biệt hai loại, đó là có thể đạt cực khoái do kích thích âm vật, và một loại cực khoái khác là kết quả của sự kích thích ở điểm - G.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận được cực khoái khi quan hệ tình dục, tốt hơn nên thử một tư thế mà tập trung hơn vào kích thích âm vật. Khi quan hệ tình dục, phụ nữ có thể đạt được cực khoái từ sự kích thích âm vật cũng như điểm G. Cực khoái do kích thích âm vật thì được gọi là cực khoái âm vật, trong khi điểm G được gọi là cực khoái âm đạo. Nếu có thể tiến hành được cả hai phương pháp thì sẽ thú vị hơn nữa cho phụ nữ vì cực khoái sẽ được nhân đôi (nhiều lần).

2. Đạt được cực khoái nhanh hơn khi thủ dâm



Theo Tiến sĩ Ferryal, cực khoái khi thủ dâm có thể thu được nhanh hơn là quan hệ tình dục với đối tác. Bởi vì về cơ bản phụ nữ phải mất thời gian lâu hơn nam giới để có thể đạt đến trạng thái "nóng". Cần được hiểu là, với thủ dâm, kích thích thường là được thực hiện trực tiếp đến vùng nhạy cảm trên bộ phận sinh dục và một số nơi làm cho chủ thể dễ dàng đạt cực khoái hơn.

3. Thủ dâm ở phụ nữ có thể được thực hiện theo những cách khác nhau



Theo nghiên cứu, hầu hết phụ nữ đều thủ dâm ít nhất một lần trong đời. Tần số và độ tuổi khi thực hiện thủ dâm cũng khác nhau, không có tiêu chuẩn thông thường về điều đó. Nhiều phụ nữ cảm thấy tội lỗi khi thủ dâm, đặc biệt là khi họ thực sự đã có gia đình hoặc người yêu. Tuy nhiên, theo chuyên gia trị liệu tình dục, phụ nữ không nên cảm thấy tội lỗi khi thực hiện điều này. Bởi vì có khi người phối ngẫu không có điều kiện ở bên cạnh, đây là một lối thoát không sinh phiền hà, bệnh tật cho họ.

Thủ dâm cũng có thể được thực hiện bằng phương pháp bất kỳ. "Hãy làm bất cứ điều gì được coi là bình thường", ông Paul Joannides, PsyD, một chuyên gia tâm lý tại Waldport, Ore cho biết.

Từ cuộc điều tra được biết, ngón tay và sextoy có chế độ rung hay còn gọi là vibrator là hai phương pháp thường được sử dụng nhất trong thủ dâm nữ.

Một số chuyên gia thực sự lo lắng về các tác dụng phụ của việc sử dụng vibrator, chẳng hạn như đau hoặc tê ở bộ phận sinh dục. Frank Sommers, MD, một bác sĩ tâm thần ở Toronto, nói rằng sử dụng vibrator trong quá trình thủ dâm quá thường xuyên sẽ làm giảm khả năng của phụ nữ đạt được cực khoái với bạn tình của mình, vì vibrator sẽ khiến hệ thống thần kinh tự động của con người quen với một sự kích thích nào đó mà người thật không thể thực hiện được.

4. Thủ dâm có thể cải thiện tâm trạng của bạn



"Thủ dâm có thể cải thiện tâm trạng của bạn", theo Kathleen Segraves, tiến sĩ quan hệ tình dục trị liệu và giáo sư thỉnh giảng về tâm thần học tại Đại học Case Western Reserve. "Tự sướng sẽ khiến sự chú ý của bạn không bị phân tâm, và bạn có thể tập trung vào trải nghiệm của riêng mình mà không cần biết đối tác bạn có thích hay không", ông nói thêm. Điều này không có nghĩa là bạn không cần phải quan tâm đến chồng bạn. Tuy nhiên, đây là cơ hội bạn nghĩ cho bản thân mình, các chuyên gia cho biết.

5. Thủ dâm có thể cải thiện đời sống tình dục của bạn với đối tác



Những phụ nữ thủ dâm thường xuyên để tìm hiểu những gì khiến họ hài lòng, Segraves cho biết. "Nó có thể giúp bạn tin tưởng tình dục, và giúp bạn hướng dẫn đối tác cụ thể và chính xác hơn," ông nói. Ví dụ, bạn có thể cho đối tác của bạn biết như: "Hãy đặt bàn tay của anh ở đây," mà không ngại xấu hổ, Segraves nói.

Trong khi Herbenick cho biết thêm, những phụ nữ sử dụng vibrator trong khi thủ dâm có xu hướng có chức năng tình dục tốt hơn khi… yêu chồng. Ông thấy rằng phụ nữ sử dụng vibrator có chức năng tình dục tốt hơn như cải thiện về sự bôi trơn âm đạo, ham muốn, kích thích, và dễ đạt cực khoái, và họ có xu hướng không bị đau hoặc khó chịu khi yêu.

6. Thủ dâm giúp bạn thư giãn



Phụ nữ thường dễ bị ảnh hưởng bởi những việc không vui vẻ trong cuộc sống, công việc hằng ngày, và nghĩ, "Làm thế nào để cải thiện điều này?" Theo các nhà nghiên cứu, so với nam giới, phụ nữ có nhiều khả năng nhớ những cuộc tranh luận hay các mối quan hệ xấu với người khác hơn so với nam giới. Đây là những gì khiến họ stress. Để làm bản thân hài lòng, bạn hãy giảm những căng thẳng do những suy nghĩ như vậy gây ra bằng cách làm vui mình, sex là một lựa chọn. Bạn không dễ dàng khắc phục được điều đó thường xuyên bằng sex, nhưng ít nhất nó có thể giúp đỡ bạn nguôi ngoai. Segraves cho biết như vậy.

7. Thủ dâm có thể làm giảm đau khi hành kinh



Thói quen thủ dâm được báo cáo có thể giúp giảm đau bụng kinh, và cải thiện các triệu chứng của bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác, chẳng hạn như cảm thấy khó chịu hoặc dễ dàng bị tổn thương ở bộ phận sinh dục. Thủ dâm cho đến khi đạt cực khoái thậm chí có thể giúp giảm chứng đau nửa đầu. Mặc dù cực khoái đôi khi cũng được các nhà khoa học phát hiện là nguyên nhân kích hoạt các cơn đau nửa đầu, trong trường hợp đó, hoạt động cơ thể cũng có thể làm giảm những cơn đau này. Một số nghiên cứu khẳng định. Các nhà khoa học suy đoán rằng một số yếu tố liên quan đến cực khoái (một mình hoặc với vợ /chồng) có thể hồi phục, xoa dịu những cơn đau, hoặc quá trình đau nửa đầu.

Theo ĐH (VTC/Kompas)