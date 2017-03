Thu giữ 2 tấn nhân bánh trung thu nguồn gốc Trung Quốc

Số nhân bánh này được đóng trong các bịch nylon đã hút chân không với các loại nhân như cốm, đậu đỏ, đậu xanh…., màu sắc bắt mắt, độ dẻo cao.Cùng với lô hàng trên còn có 50.000 quả trứng muối, nguyên liệu sản xuất bánh trung thu, cũng bị thu giữ do không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không giấy kiểm dịch thực phẩm, không nhãn mác.



Hơn nữa, chất lượng trứng muối sẽ không đảm bảo do không bảo quản ở nhiệt độ -10 độ C.Chủ hàng Nguyễn Huy Cường, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khai nhận, số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường đưa về Hà Nội cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh trung thu. Ông Cường thừa nhận hành vi vi phạm của mình.



Ông Phạm Quốc Thái, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 11 cho biết: Nguyên liệu sản xuất bánh trung thu này khi đang được tập kết trước cửa nhà số 523, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ; sau khi xuống hàng từ xe ô tô biển kiểm soát 30U-0078. Tuy vậy, để có đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã điều tra, theo dõi quy luật vận chuyển, địa điểm đổ hàng của các đối tượng từ nhiều tháng qua.



Ngay cả lô hàng này cũng được giám sát, theo dõi từ điểm xuất phát tại Lạng Sơn về tới Hà Nội. Đây là vụ bắt giữ nguyên liệu sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khá lớn trong nhiều năm trở lại đây.



Theo TTXVN, TTO