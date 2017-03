Thu hồi 3 loại thực phẩm chức năng

Sản phẩm do Công ty CP xuất nhập khẩu Châu Phong (Hà Nội) nhập khẩu phân phối. Theo ông Lê Văn Giang - Phó cục trưởng Cục ATVSTP, viên nang phục linh Juji bị phát hiện có chứa chất Sibutramine.



Cục ATVSTP đã yêu cầu các nhà nhập khẩu, phân phối khẩn trương thu hồi và ngừng kinh doanh sản phẩm có số lô nêu trên; đề nghị Chi cục ATVSTP các địa phương giám sát việc dừng kinh doanh sản phẩm này.



Trước đó, Cục ATVSTP cũng đã yêu cầu thu hồi khẩn trương 2 sản phẩm thực phẩm chức năng không đạt chất lượng ATVSTP là Cishi (Qingguo capsule; số lô 110318, ngày sản xuất 18.3.2011, hạn dùng 17.3.2013) và The Utimate Gout Forrmula (số lô D176, hạn dùng 6.2015), đều do Công ty CP thiết bị y tế Delta Việt Nam (Hà Nội) nhập khẩu phân phối. Trong đó, Cishi (Qingguo capsule) có chứa Shibutramine.



Sibutramine là chất có trong sản phẩm điều trị giảm béo đã bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ra văn bản đình chỉ lưu hành hồi tháng 4 vừa qua.



Theo Nam Sơn

(TNO)