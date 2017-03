Thu hồi hai lô thuốc tim mạch, trị viêm gan

Thuốc viên nén GPRIL-50 (Captopril Tablets USP 50mg), số lô: TE-2849, hạn dùng: 9.2012, số đăng ký: VN-5501-08, công ty Gracure Pharmaceuticals Ltd., Ấn Độ sản xuất, công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 2 (Codupha) nhập khẩu, do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng; Thuốc viên nang LAKANI, số lô: 010701, ngày sản xuất: 17.7.2010, hạn dùng: 17.7.2013, số đăng ký: V1295-H12-10, cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm Y dược học cổ truyền dược thảo Nhất Nhất sản xuất, do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ nhiễm khuẩn. Thuốc GPRIL-50 thuộc nhóm dược lý thuốc tim mạch.



Thuốc viên nang LAKANI chỉ định điều trị viêm gan, giải độc gan, chống dị ứng, mề đay, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu, tân dược…



Theo Lê Hương ( SGTT.VN )