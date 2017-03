Thu hồi hơn 7.000 thùng thạch chứa chất tạo đục

Chất tạo đục này được công ty nhập khẩu từ Công ty Triko Foods (Đài Loan) để phục vụ sản xuất.

Thạch hương khoai môn (hiệu Taro) của Công ty New Choice Foods vẫn còn bày bán. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Công ty New Choice Foods đã chủ động thu hồi trên 3.580 thùng thạch (rau câu) hương vị khoai môn (hiệu Taro) có sử dụng chất tạo đục nói trên. New Choice Foods cũng đã yêu cầu các hệ thống phân phối ngừng kinh doanh và nhanh chóng thu hồi gần 3.690 thùng thạch hương vị khoai môn (hiệu Taro) còn lại đến hết ngày 6-6. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu các đại lý, siêu thị cần chấp hành nghiêm chỉnh lệnh thu hồi sản phẩm. Sau ngày 6-6, cơ quan chức năng sẽ xử phạt nếu phát hiện đại lý, siêu thị nào còn kinh doanh sản phẩm nói trên.

Cùng ngày, bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Đối ngoại hệ thống siêu thị BigC, cho biết siêu thị đã ngưng bán sản phẩm nói trên từ ngày 31-5. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cũng cho biết chi cục đang tăng cường giám sát việc thu hồi thạch hương vị khoai môn (hiệu Taro) ở các chợ, siêu thị... trên địa bàn thành phố.

